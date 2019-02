Huskies-Torhüter Kuhn erklärt Wechsel: Keine Angst vor ehrlichen Worten

Huskies-Torhüter Jerry Kuhn hat in einem längeren Beitrag bei Instagram seinen Wechsel nach Kassel erklärt und dass ihm auch eine Trauer-Therapie geholfen hat.

Eigentlich ist Instagram eine Plattform in den Sozialen Netzwerken, die von Bildern lebt. Selten sind dort längere Beiträge zu finden. Umso mehr ist in dieser Woche ein Posting mit einem längeren Text ins Auge gefallen. Verfasst hat es Jerry Kuhn, der neue Torhüter des Eishockey-Zweitligisten Kassel Huskies. Auffällig ist der Beitrag auch, weil er ein schwieriges Thema anschneidet: die mentale Gesundheit bei Profisportlern.

„Offiziell soll es kein Tabuthema mehr sein, darüber zu sprechen. Aus der Praxis aber weiß ich, dass die Angst bei Betroffenen groß ist, dass man ihnen das schlecht auslegen könnte“, erklärt der Kölner Sportpsychologe Gernot Emberger. Er hat vier Jahre lang mit den Bundesliga-Handballern der MT Melsungen gearbeitet.

Kuhn (32) wendet sich in seinem Beitrag an die Wolfsburger. Beim DEL-Team hatte er die vergangenen anderthalb Jahre verbracht, bevor er kurz vor Ende der Transferfrist in der vergangenen Woche nach Kassel kam. „Die Eishockey-Welt ist klein. Ich wollte begründen, warum ich mich für diesen Schritt entschieden habe, dass ich nicht einfach weggelaufen bin“, erklärt Kuhn.

Bruder und Familienhund im Sommer gestorben

Im Sommer stellten der überraschende Tod seines jüngeren Bruders und des Familienhundes seine Welt auf den Kopf. Dazu lief es sportlich nicht rund. „Ich habe schließlich mit einer Trauer-Therapie begonnen“, schreibt er. Sie habe geholfen, aber er habe noch mehr gebraucht. Einen Tapetenwechsel. Da kam das Interesse aus Kassel gerade recht.

„Zum ersten Mal seit acht Monaten habe ich wieder Spaß an dem Spiel, das ich liebe. Schon das erste Training war richtig gut. Mir ist eine Last von den Schultern gefallen, ebenso dadurch, mich erklärt zu haben“, sagt er. „Kassel tut mir richtig gut.“ Der Deutsch-Amerikaner hat das Tal der Trauer hinter sich gelassen, ist wieder fit.

Sein Fall zeigt, dass mentale Gesundheit viele Facetten umfasst. „Ich war zu keinem Zeitpunkt depressiv. Ich habe eine tolle Familie, die mich immer auffängt“, erklärt Kuhn. Fachmann Emberger erläutert: „Trauer ist nicht auf derselben Stufe anzusiedeln wie Depression. Das steht auf einer anderen Ebene.“

Mentale Erkrankungen wie "Muskelfaserriss in der Seele"

Das zeigte beispielsweise im Sommer Jahres der Fall Ben Meisner. Der Torhüter, der beim Zweitligisten Bad Tölz eine sportliche Heimat gefunden hat, sprach in Interviews in schonungsloser Offenheit darüber, wie es war, an Depressionen erkrankt zu sein. Erst ein Psychologe habe ihm das Leben gerettet. Heute kann er wieder sportliche Bestleistungen abrufen. Denn mental gesund zu sein, sei für einen Leistungssportler wichtig, erklärt Emberger. „Er braucht ein kräftiges Paket. Körperlich wie geistig.“

Kassel Huskies: Das ist der Spielplan für die Saison 2018/2019

Kuhn hat viel Zuspruch erhalten. Aus Mannheim und Ingolstadt meldeten sie sich zu Wort, ebenso Kumpel Cody Lampl und Nationalspieler Björn Krupp. Alle zollen Respekt. „Ich bin überrascht von all den Reaktionen“, sagt Kuhn. „Mentale Gesundheit ist immer noch ein Stigma, über das Spitzensportler ungern sprechen, aus Angst den Job zu verlieren.“

+ Sportpsychologe: Gernot Emberger

Sport sei ein Brennglas für das, was in der Gesellschaft stattfinde, ergänzt Emberger. Mentale Erkrankungen, egal welcher Form, vergleicht er mit einem „Muskelfaserriss in der Seele.“

Auch ein normaler Muskelfaserriss verheilt selten ohne medizinische Hilfe. Kuhns Appell: „Ich verstehe jetzt, wie wichtig mentale Gesundheit ist. Und dass wir mehr darüber reden sollten. Wenn du selbst damit kämpfst, habe keine Angst und suche dir Hilfe.“

Mehr zum Husky-Torhüter: Neuer Torwart „Jerry“ Kuhn hat mit den Kassel Huskies noch viel vor in dieser Saison