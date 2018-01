James Wisniewski über die Huskies: "Kassel ist eine gute Option"

Kassel. James Wisniewski bleibt bis 4. Februar ein Husky. Der Eishockeyspieler hat aber die Rückkehr nach den Winterspielen und sogar die nächste Saison im Auge.

Seitdem seine Olympia-Nominierung für das US-Team bekannt wurde, fragen sich die Eishockey-Fans der Huskies: Wie lange noch bleibt James Wisniewski und wird er nach den Winterspielen nach Kassel zurückkehren? Im dritten Anlauf nun kam ein exklusives Gespräch mit „Wis“ zustande - mit überraschenden Antworten.

Das sagt der James Wisniewski (33) über ...

Seine Nominierung

Am 28. Dezember bekam ich eine Nachricht von US-Manager Jim Johannson, ich möge ihn anrufen. Es gebe good News. Und dann hat er mich mit seiner Berufung glücklich gemacht.

Die Entwicklung

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs sowie die Trainer Rico Rossi und Hugo Boisvert hatten Anfang Oktober Kontakt zu Johansson aufgenommen, so bin ich überhaupt nach Kassel gekommen. Seither sind wir immer im Gespräch geblieben. Und als ein US-Team beim Deutschland-Cup nur Letzter wurde, haben Rico und Hugo Videos rübergeschickt - vom Turnier und von mir bei den Huskies.

Den besonderen Olympia-Reiz

Die vergangenen zweieinhalb Jahre waren schwer für mich. 2015 habe ich nach 47 Sekunden des ersten Punktspiels meinen vierten Kreuzbandriss erlitten, erstmals im linken Knie. Lange Zeit habe ich danach Eishockey nur als Zuschauer erlebt. In der NHL war viel zu früh Schluss für mich, ich hatte Probleme, neue Jobs zu finden. Ich benötigte neue Motivation, neue Ziele, einen neuen Weg, wie es weitergehen kann. Und hätte sich nicht die Perspektive mit Olympia ergeben, hätte ich mit meinem Sport aufgehört. Und selbst nach der Nichtberücksichtigung für den Deutschland-Cup habe ich wieder überlegt, Schluss zu machen.

Die neue Motivation

Hier bei den Huskies haben mich alle aufgebaut und motiviert, doch weiterzumachen. Rico, Hugo, die Jungs in der Mannschaft. Und tatsächlich habe ich hier wieder Spaß am Eishockey gefunden. Ans Aufhören denke ich überhaupt nicht mehr, sondern fühle mich sehr wohl. Und auch meiner Frau und meinen Töchtern, die mich noch bis zum Samstag besuchen, gefällt es gut in Kassel. Und das, obwohl die Kinder krank waren, sogar kurz ins Krankenhaus mussten.

Die Fitness

Natürlich wird im Nationalteam bei den Olympischen Spielen ein höheres Tempo nötig sein als hier in der DEL2. Aber gutes Eishockey spielst Du nicht nur über schnelles Skaten. Da läuft ganz viel im Kopf ab, im Stellungsspiel, im Passen, in der persönlichen Intensität. Ganz egal, welches Trikot du trägst - den Husky oder Stars and Stripes. Und da habe ich, glaube ich, seit vielen Jahren ein hohes Niveau gehalten. Außerdem bekomme ich hier pro Spiel 25 bis 30 Minuten Eiszeit - das bringt mir Fitness, Sicherheit und Selbstvertrauen. Das ist das Wichtigste, dass ich mit einem guten Gefühl nach Pyeongchang fahre.

Seine Planung

Sechs Auswärtsspiele und fünf Heimspiele werde ich auf jeden Fall noch im Huskies-Trikot bestreiten, das ist klar. Gegen Kaufbeuren, Freiburg, Bad Tölz, Ravensburg und am 4. Februar gegen Bayreuth. 33 Punkte sind also noch drin. Die Zeit nach Olympia: Wie bisher werden wir mit den Huskies auch in Etappen planen. Nach dem 4. Februar ist Olympia die zweite Etappe. Mit dem großen Ziel, mit dem US-Team ein tolles Turnier zu spielen und eine Medaille zu holen. Es wäre großartig, wenn ich mich so für einen neuen NHL-Vertrag empfehlen könnte. Es wäre das Größte, zu den Playoffs in diese Liga zurückzukehren. Die Wechselfrist endet am 26. Februar. Aber: Mein Pass bleibt in Kassel. Und wenn es mit der NHL nichts wird, dann kann ich mir gut vorstellen zurückzukehren und hier mit den Huskies-Jungs die Saison möglichst bis ins Finale zuende zu spielen. Auch für die nächste Saison könnte Kassel dann eine gute Option sein. Ich weiß jetzt, dass es doch noch nicht Zeit ist aufzuhören. Ich will weiter Eishockey spielen.

Die Zeit nach dem Eishockey

Darüber denke ich inzwischen nicht mehr nach. Oder noch nicht wieder. Alles ist offen. Aber ein Leben ohne Eishockey kann ich mir jetzt nicht vorstellen.

Zur Person

James Wisniewski, genannt Wis, geboren am 21. Februar 1984 in Canton im US-Bundesstaat Michigan, bestritt von 2005 bis zu seinem vierten Kreuzbandriss 2015 insgesamt 576 NHL-Spiele für Chicago, Anaheim, die New York Islanders, Montréal, Columbus und Carolina. Danach stand er in Wladiwostok, Lugano und bei den Chicago Wolves (AHL) unter Vertrag. Der1,80 m große und 92 kg schwere Eishockeyverteidiger gab 2008 als zweifacher Junioren-Weltmeister sein Debüt im US-Nationalteam, für das er nun in den Olympiakader berufen wurde. Seit dem 13. Oktober trägt „Wis“ das Huskies-Trikot, er ist verheiratet und hat zwei Töchter (5 und 3).

http://jameswisniewski.com