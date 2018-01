Huskies wollen Verfolger auf Distanz halten

+ Der mit dem Puck tanzt, ist krank: Ein Einsatz von James Wisniewski heute in Ravensburg ist fraglich. Archivfoto: Schachtschneider

Kassel. Wenn in der Kasseler Eissporthalle heute das St. Petersburger Staatsballett die Nussknacker aufs Eis zaubert (20 Uhr), jagen die Huskies in Ravensburg dem Puck hinterher. Im Gastspiel bei den sechstplatzierten Towerstars um 20 Uhr geht es ebenso wie am Freitag auf eigenem Eis gegen den Siebten aus Kaufbeuren (19.30 Uhr) darum, Verfolger auf Distanz zu halten. Die Fakten des Tages: