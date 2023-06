Hufsky bleibt ein Husky

Von: Björn Friedrichs

Teilen

Trägt weiter das Trikot der Huskies: Torwart Kristian Hufsky. © Dieter Schachtschneider

Dieser Mannschaftsteil ist somit voll besetzt: Kristian Hufsky bleibt bei den Kassel Huskies und ist neben Philipp Maurer und Brandon Maxwell der dritte Torwart im Kader des Eishockey-Zweitligisten.

Die Huskies hatten den 24-jährigen Deutschkanadier im Januar vom DEL-2-Ligakonkurrent Lausitzer Füchse nach Kassel geholt – auch um sich auf der Torhüter-Position für die Playoffs abzusichern. Hufsky, geboren im kanadischen Kleinburg, Ontario, saß in der Folge regelmäßig als Ersatzmann auf der Bank, zu einem Einsatz bei den Huskies kam es nicht.

In der Jugend spielte der 1,85 Meter große Goalie in Kanada, ehe er 2019 nach Deutschland zu den Hannover Indians in die Oberliga wechselte. Über Landshut, Deggendorf und Dresden landete der Linksfänger vor der vergangenen Saison bei den Eisbären Berlin, für deren Kooperationspartner Weißwasser er dann spielte. 13 Einsätze absolvierte Hufsky in der DEL-2-Hauptrunde, parierte dabei 89,5 Prozent der Schüsse auf sein Tor. In der Saisonvorbereitung stand er auch beim Testspiel zwischen Huskies und Füchsen im Kasten, war bei der 2:4-Niederlage ein starker Rückhalt.