Singender Angreifer: Huskies-Schreck Leon Niederberger bekommt Plattenvertrag

Im Januar hatte er gegen Kassel den Siegtreffer erzielt

Eishockey-Profi Leon Niederberger startet als Sänger durch und ist sogar in den iTunes-Charts. Im Januar war er noch per Förderlizenz an Bad Nauheim ausgeliehen - und hatte gegen die Huskies das entscheidende 4:3 erzielt.