Joel Keussen bleibt ein Husky

Weitere Spielzeit in Nordhessen

+ © Dieter Schachtschneider Joel Keussen hat seinen Vertrag verlängert. © Dieter Schachtschneider

Ein weiterer Spieler bleibt bei den Huskies: Joel Keussen hat seinen Vertrag beim Eishockey-Zweitligisten verlängert, geht in seine zweite Spielzeit in Nordhessen.

Kassel - Der 29-Jährige ist einer der besten Offensiv-Verteidiger der DEL2. In seiner ersten Saison für die Huskies sammelte der gebürtige Duisburger bereits während der Hauptrunde 33 Scorerpunkte, in den Playoffs kamen noch einmal neun hinzu.

Huskies-Trainer Tim Kehler sagt zur Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr glücklich, dass Joel Keussen bei uns bleibt. Letzte Saison hat er sich erneut als einer der besten deutschen Verteidiger der Liga bewiesen und war dazu ein Führungsspieler in unserer Mannschaft. Ich glaube fest daran, dass Joel noch höhere Level seines Spiels erreichen kann und freue mich daher, in der kommenden Saison auch wieder mit ihm zu arbeiten.“

Keussen war bereits vor seinem Engagement in Kassel eine feste Größe in der DEL2, spielte schon in Weißwasser, Frankfurt und Bad Nauheim. Dazu sammelte er Erfahrungen bei den Krefeld Pinguinen in der DEL.

Keussen zur Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, in Kassel zu bleiben und dieses Jahr mit den Fans im Rücken das weiterzuführen, was wir letzte Saison begonnen haben.“ (Pascal Spindler)