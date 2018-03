Kassel Huskies: Nun sind fünf Spieler kommende Saison nicht mehr dabei

Kassel. Nun sind es fünf Spieler, die in der kommenden Saison nicht mehr für die Kassel Huskies auf dem Eis stehen werden. Zwei Abgänge wurden am Samstagmittag und drei weitere am Samstagabend gemeldet.

Aktualisiert am Samstag um 17.40 Uhr. Die Kassel Huskies haben am Samstag den Abgang von insgesamt fünf Spieler verkündet. Dass Braden Pimm und Evan McGrath gehen werden, wurde gegen Mittag vermeldet. Um 17.30 Uhr dann eine weitere Nachricht: Drei weitere Spieler werden in der kommenden Saison nicht mehr für Kassel spielen.

Nachdem am Donnerstag bei der Saisonabschlussfeier der Huskies verkündet wurde, dass mit Derek Dinger ein Kasseler Junge zurück in die DEL2-Mannschafft kehrt, haben die Huskies am Samstag zunächst bekannt gegeben, dass nun die Abgänge von zwei Stürmern feststehen.

+ Verlassen die Huskies: Evan McGrath und Braden Pimm. © Archivfoto: Schachtschneider

Braden Pimm und Evan McGrath werden in der kommenden Saison nicht für die Huskies auf das Eis gehen. "Die Kassel Huskies bedanken sich für ihren Einsatz und wünschen beiden Kanadiern alles Gute für ihre Zukunft", ist dort zu lesen. Was Braden Pimm angeht, ist schon längere Zeit über einen Wechsel spekuliert worden - und zwar nach Düsseldorf. Ob das tatsächlich nun der Fall ist, wurde am Samstag nicht bestätigt.

+ Stefan Della Rovere © Diekmann

Am Abend folgten drei weitere Abgänge: "Die Kassel Huskies planen in der kommenden Saison 2018/2019 ohne den Defensivspieler Alex Roach. Weiterhin werden die Verträge der beiden Offensivkräfte Thomas Merl und Stefan Della Rovere nicht verlängert", heißt es in einer Pressemitteilung.

+ Alex Roach

Alex Roach war während der Endphase der Saison zu den Huskies gewechselt und kam in zwei Hauptrunden und in sechs Playoff-Spielen zum Einsatz. Der Deutsch-Kanadier Stefan Della Rovere stand für Kassel in 57 Partien auf dem Eis und erzielte dabei 21 Punkte. Der 26-jährige Thomas Merl wechselte vor der Saison 2015/2016 zu den Nordhessen und feierte in seiner Auftaktsaison bei den Schlittenhunden den DEL2-Meistertitel. In drei Spielzeiten gelangen ihm 38 Tore und 69 Assists.

+ Thomas Merl © Schachtschneider

