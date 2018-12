Kassel Huskies: Abschied von Trainer Carpenter

Der nächste Paukenschlag bei den Huskies: Kassels Eishockey-Zweitligist und Trainer Bobby Carpenter gehen getrennte Wege.

Beide Seiten einigten sich am Dienstagvormittag auf die Auflösung des laufenden Vertrags, hieß es soeben in einer Mitteilung des Klubs. Demnach wird Tim Kehler erstmals beim Heimspiel gegen die Tölzer Löwen am kommenden Freitag (19.30 Uhr) als alleiniger Cheftrainer hinter der Bande der Schlittenhunde stehen.

Der einstige NHL-Star Carpenter war am 23. Oktober nach Kassel gekommen, als der bisherige Chefcoach Rico Rossi in das Amt des Sportlichen Leiters wechselte. Drei Wochen später wurde ihm Tim Kehler als zweiter Trainer zur Seite gestellt.

„Wir sind Bobby dankbar, dass er unser Team im Oktober in einer schwierigen Phase übernommen und uns in dieser Übergangszeit geholfen hat, es sportlich zu stabilisieren sowie taktisch und strukturell weiterzuentwickeln“, erklärt Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs nun. Allerdings haben die Eishockeycracks in dieser Zeit mit Carpenter (und dann Kehler) in 15 Spielen auch nur vier Siege und 14 Punkte geholt, die Kassel Huskies stehen auf Platz zehn der DEL2-Tabelle.

+ Nun Chefcoach: Tim Kehler © Andreas Fischer

Gibbs sagt weiter: "Nun gehen wir im Rahmen dieses Entwicklungsprozesses den nächsten Schritt und übergeben Tim Kehler die alleinige Verantwortung als Huskies-Cheftrainer. Wir wünschen Bobby für seine berufliche und private Zukunft alles Gute."

