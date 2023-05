Erste Termine der Vorbereitung stehen fest: Huskies beim Sachsenlotto-Cup dabei

Von: Björn Friedrichs

Könnten in der Vorbereitung wieder aufeinandertreffen: Tristan Keck von den Kassel Huskies und Dresdens Johan Porsberger. © Fischer, Andreas

Die Planungen für die Vorbereitung auf die kommende Saison laufen: Die Kassel Huskies werden Ende August beim gut besetzten Sachsenlotto-Cup mitspielen.

Das sind die ersten Termine für die Kassel Huskies in der Saisonvorbereitung. Die nordhessischen Eishockeyprofis von Trainer Bo Subr spielen am 26. und 27. August beim Sachsenlotto-Cup in Dresden mit.

Vier Teams nehmen an dem Turnier teil: Neben den Huskies sind das die Dresdner Eislöwen, DEL-2-Ligakonkurrent Kassels und Titelverteidiger, sowie die DEL-Klubs Düsseldorf und Iserlohn.

Huskies spielen im Halbfinale gegen Düsseldorf

Die Huskies bestreiten am Samstag, 26. August, das erste Halbfinale in der Joynext-Arena um 15 Uhr gegen die Düsseldorfer EG. Die Westfalen wurden in der vergangenen Erstliga-Saison Siebter, setzten sich in den Pre-Playoffs gegen Frankfurt durch und schieden dann im Viertelfinale gegen den späteren Vizemeister Ingolstadt aus.

Danach stehen sich Dresden und die Iserlohn Roosters gegenüber - dieses Duell war vergangenes Jahr das Finale, das Dresden 2:1 gewann. Am Sonntag, 27. August, findet um 15 Uhr das Spiel um Platz drei und um 18.30 Uhr das Finale statt. (Björn Friedrichs)