Kassel – Die Playoffs in der DEL2 sind abgesagt. Wegen der Corona-Problematik haben sich die Verantwortlichen der zweithöchsten Eishockey-Liga entschieden.

Eigentlich sollten die Kassel Huskies am Freitag in der heimischen Eissporthalle gegen den ESV Kaufbeuren in die heiße Phase der Saison starten. Nun wurde ebenso wie in der DEL die Eishockey-Spielzeit beendet. Es wird keinen Meister und keinen sportlichen Absteiger geben.

Weitere Informationen folgen.