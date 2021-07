Schock für Kassel Huskies: Eishockey-Verein darf 2022 nicht in DEL aufsteigen

Zweitligist bestätigt Befürchtungen

+ © Red Enttäuscht und frustriert: Die Kassel Huskies hatten in der vergangenen Saison das DEL2-Finale verloren. Nun kann das Team nicht in die DEL aufsteigen. © Red

Das ist ein Schock für die Kassel Huskies und ihre Fans: Der Eishockey-Zweitligist spielt in der kommenden Saison nicht um den Aufstieg in die DEL mit. Ein interner Fehler ist der Grund.

Kassel - Am 2. Juni verkündete die Deutsche Eishockey-Liga, dass sich mit den Löwen Frankfurt und den Bietigheim Steelers nur zwei Klubs frist- und ordnungsgerecht für das Aufstiegsrecht in der Saison 21/22 beworben haben. Diese Nachricht war ein Schock für die Huskies. Was ist schiefgegangen?

„Die Wahrheit ist ebenso simpel wie tragisch. Einem Aufstieg in die DEL geht immer ein offizieller Antrag voraus, der klare Regeln und das fristgerechte Einreichen von Unterlagen vorschreibt. Und eben an diesen Unterlagen ist es schließlich für den Kasseler Eishockey-Club gescheitert. Denn die Fristen wurden am Ende knapp verfehlt“, schreiben die Huskies in einer Pressemitteilung.

Kassel Huskies: „Müssen die Situation leider akzeptieren“

Seit der Meldung am 2. Juni befanden sich die Huskies in einer internen Prüfung. Es wurde nachgeschaut, ob etwas (und was) schiefgelaufen ist und ob sich der Rechtsweg lohne. „Wir haben die Sachlage gründlich prüfen lassen und müssen die Situation nun leider akzeptieren. Im Nachhinhein wissen wir, dass wir der Einreichung der Unterlagen sorgfältiger hätten nachgehen müssen“, heißt es aus dem Management.

Wie genau es dazu kommen konnte, dass der bekannte Termin der Einreichungsfrist verpasst wurde, wird nicht erklärt. Laut Mitteilung der Huskies sollen einige Faktoren eingewirkt haben: „Es geschieht gerade viel hinter den Kulissen der Huskies: Wir befinden uns im Umbruch, strukturieren unser Management um und haben mit der Renovierung der Eissporthalle ein Mammutprojekt gestartet. Gleichzeitig befanden wir uns während der Bewerbungsphase mitten in der Corona-Krise, die zusätzlich einen hohen administrativen Aufwand bedeutete. Das ist zwar keine Entschuldigung, aber all diese Dinge haben zumindest eine Rolle gespielt“, werden die Verantwortlichen zitiert.

Kassel Huskies hoffen auf Zusammenhalt mit Fans

Die Huskies bauen darauf, dass ihnen ihre Fans die Treue halten. „Das hätte nicht passieren dürfen und wird uns für immer eine Lehre sein. Aber es ist passiert und dafür stehen wir jetzt als Team gerade. [...] Wir bauen darauf, dass uns die Fans verzeihen und mit uns der nächsten Möglichkeit zum Aufstieg entgegenfiebern."

Die Pressemitteilung schließen die Kassel Huskies mit einem vorsichtig-optimistischen Blick nach vorn. „Fehler passieren, Geschehenes lässt sich nicht rückgängig machen. Jetzt heißt es: Nach vorne blicken, neue Chancen ergreifen und das beste aus der kommenden Saison machen.“ Man werde den Fans eine umfangreich renovierte Halle bieten, ebenso einen starken Kader mit Spielern, die die Situation akzeptiert hätten und den Weg mit den Huskies weitergehen wollen. (Björn Friedrichs)