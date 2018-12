Huskies gegen Dresden: Heute Abend steigt das Duell der Enttäuschten

Heimspiel für Kassel in der DEL2

+ © Dieter Schachtschneider Einst in Kassel: Thomas Pielmeier. © Dieter Schachtschneider

Es wird ein Duell der Enttäuschten am Sonntag um 18.30 Uhr in der Kasseler Eissporthalle. Denn sowohl die gastgebenden Huskies als auch die Eislöwen Dresden stehen in der aktuellen DEL2-Rangliste deutlich schlechter da, als im Sommer geplant und gehofft.