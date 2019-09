Kassel Huskies: Rico Rossi geht nach Dresden - und kommt Sonntag schon wieder nach Kassel

Die Zeit von Rico Rossi bei den Kassel Huskies ist offiziell beendet. Der 54-Jährige, früherer Trainer und zuletzt Sportlicher Leiter, wird offenbar Trainer der Eislöwen Dresden.

Und der spielt am Sonntag um 18.30 Uhr in - Kassel. Das Online-Portal Tag 24 berichtete von einer bevorstehenden Einigung. Der Vertrag soll am heutigen Donnerstag unterschrieben werden. Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs erklärte zur Trennung gegenüber unserer Zeitung: „Wir haben für beide Seiten eine gute Lösung gefunden.“ Rossi wird Nachfolger von Bradley Gratton, der nach dem schwachen Saisonstart der Sachsen zu Wochenbeginn entlassen worden war.

Der Kanadier Rossi war 2014 als Trainer zu den Huskies gekommen, führte sie in der Saison 2015/16 zur Meisterschaft in der DEL 2. Das Verhältnis zwischen Rossi und den Kasseler Fans war aber immer schwierig. Im vergangenen Winter musste Rossi schließlich seinen Posten für Tim Kehler räumen, wechselte auf den Posten des Sportlichen Leiters.

Rico Rossi verlässt die Kassel Huskies: Pikante Folge des Wechsels

Sein Vertrag galt eigentlich auch für die derzeitige Saison. Allerdings war schon seit einigen Monaten klar, dass dies nur ein Vertragsverhältnis war. Die Zusammenstellung der neuen Mannschaft hatten längst Kehler und Gibbs übernommen. Nun ist der unglückliche Schwebezustand beendet.

Und er hat eine pikante Folge: Zum Wiedersehen mit Rossi kommt es bereits am Sonntag. Dann gastiert Dresden um 18.30 Uhr in der Kasseler Eissporthalle. Kein Wunder also, das Joe Gibbs sagt: „Wir wünschen Rico alle Gute und viel Erfolg. Für Sonntag gilt das allerdings nicht.“

An diesem Freitagspielen die Kassel Huskies um 19.30 Uhr bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser.