Gegen Kaufbeuren und Dresden: Eine Frage der Ehre für die Kassel Huskies

Eishockey

+ © Dieter Schachtschneider In Reihe und Glied: Die Helme der Huskies-Spieler liegen nach dem Aufwärmen auf der Bande bereit für das nächste Spiel. © Dieter Schachtschneider

Mit Jens Meilleur, aber ohne den verletzten Nick Walters spielen die Kassel Huskies am Freitag beim ESV Kaufbeuren (19.30 Uhr) und am Sonntag in der heimischen Eissporthalle gegen die Eislöwen aus Dresden (18.30 Uhr).