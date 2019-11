Huskies nach 4:1 wieder Spitzenreiter

Humphries trifft doppelt in Crimmitschau

+ © Foto: Dieter Schachtschneider Doppeltorschütze: Verteidiger Spencer Humphries. © Foto: Dieter Schachtschneider

Sie haben es doch nicht verlernt, in der Fremde zu gewinnen: Nachdem die Kassel Huskies dreimal in Serie auswärts verloren hatten, haben sie nun wieder einen Erfolg gefeiert: Bei den Eispiraten Crimmitschau gewannen sie am Freitagabend mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).