Kassel Huskies: Pimm und McGrath kommende Saison nicht mehr dabei

Kassel. Evan McGrath und Braden Primm werden in der kommenden Saison nicht mehr für die Kassel Huskies auf dem Eis stehen.

Nachdem am Donnerstag bei der Saisonabschlussfeier der Huskies verkündet wurde, dass mit Derek Dinger ein Kasseler Junge zurück in die DEL2-Mannschafft kehrt, haben die Huskies heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass nun die Abgänge von zwei Stürmern feststehen.

Braden Pimm und Evan McGrath werden in der kommenden Saison nicht für die Huskies auf das Eis gehen. "Die Kassel Huskies bedanken sich für ihren Einsatz und wünschen beiden Kanadiern alles Gute für ihre Zukunft", ist dort zu lesen.