Volles Wochenende für die Huskies: Drei Partien und eine Party

Es wird intensiver für die Kassel Huskies: Drei Testspiele in drei Tagen mit dem Turnier in Herne und der Saisoneröffnung an der heimischen Eissporthalle am Sonntag stehen an.

„Wir legen jetzt den Grundstein für eine erfolgreiche Saison.“ Diesen Satz sagt mit Derek Dinger einer, der aus langjähriger Erfahrung weiß, wie besonders die Eishockey-Wochen im August sind. Nämlich vor allem besonders fordernd und voller neuer Eindrücke. „Die Beine sind schwer, aber das gehört dazu.“

So auch bei den Kassel Huskies. Seit zwei Wochen ist die neuformierte DEL2-Mannschaft nun gemeinsam auf dem Eis, hat geschuftet, geschwitzt, sich kennengelernt. Gute Voraussetzungen, denn an diesem Wochenende stehen an drei Tagen gleich drei Spiele an. Ein Überblick.

Das Team

Wird an diesem Wochenende aus 24 Spielern bestehen, also zwei mehr, als in der DEL2 eingesetzt werden dürfen. „Alle, die da sind, werden auch zum Einsatz kommen“, kündigt Trainer Tim Kehler an. Im Tor wechseln sich die Torhüter Jerry Kuhn und Leon Hungerecker ab, die Verteidiger-Duos stehen fest, ebenso die vier Angriffsreihen. Nicht dabei ist Probespieler Stephan Seeger, der sich aus medizinischen Gründen in der kanadischen Heimat befindet. Noch steht nicht genau fest, wann der Verteidiger zurückkehrt.

„Ich bin froh, dass wir zwei Wochen gemeinsam hatten, bevor jetzt die ersten Tests anstehen“, erklärt der Coach. „Wir haben zwölf neue Spieler, das Team hatte Zeit, sich zu finden, wir haben erste taktische Dinge entwickelt. Die Art, wie wir spielen wollen, nämlich schnell und aggressiv, werden die Fans schnell erkennen“, kündigt Kehler an. „Es geht jetzt nicht ums Gewinnen und Verlieren, sondern darum, sich auf dem Eis zu finden.“ Insgesamt sei er mit der Vorbereitung bislang sehr zufrieden. „Die Spieler arbeiten sehr gut mit Marinko Neimarevic in der Phoenix-Akadamie abseits des Eises und engagiert auf dem Eis.“

Ähnlich äußert sich auch Dinger: „Wir haben ein gutes, hungriges Team. Es ist von Vorteil, Tim von Beginn an dabei zu haben. Er ist ein sehr guter Trainer.“

Turnier in Herne

Heute Abend gibt’s die erste sportliche Standortbestimmung. Beim Turnier in Herne treffen die Huskies auf den Liga-Rivalen Crimmitschau (17 Uhr). Mit der Niederlage gegen die Eispiraten in den Pre-Playoffs der Vorsaison begann die ungewöhnlich lange Sommerpause, die nun nach mehr als fünf Monaten endet. Gewinnen die Huskies, geht’s am Samstag im Endspiel um 18 Uhr weiter, im Fall einer Niederlage um 15 Uhr im kleinen Finale.

Gegner ist Bad Nauheim oder Gastgeber Herne. Beide treffen am Freitag ab 20 Uhr aufeinander.

Saisoneröffnung

Findet am Sonntag rund um die heimische Eissporthalle statt, Unterstützung beim bunten Rahmenprogramm von Autogrammstunde, über Hüpfburg bis Air-Hockey gibt’s dabei von Sponsor Skoda. Das Programm beginnt um 14.30 Uhr, ab 16 Uhr stellen sich die neuen Huskies ihren Fans vor.

Um 17 Uhr öffnet die Eissporthalle, bevor dann um 18.30 Uhr der erste Test auf eigenem Eis beginnt: Zu Gast ist der tschechische Klub Karlsbad. Tickets gibt’s an der Abendkasse oder im Paket mit Karten fürs nächste Heimspiel gegen Tilburg am Sonntag, 8. September, über die Homepage www.huskies-heimspiele.reservix.de

Das Turnier in Herne wird im Livestream übertragen. Infos dazu im Internet: www.herner-ev.com. Die Huskies bieten einen Liveticker an.

So wollen sie spielen

Tor: Kuhn (Freitag, Sonntag), Hungerecker (Samstag)

Verteidigung: Shevyrin, Humphries - Dinger, Heinrich - Walters, Müller - Scalzo, Tramm

Sturm: Moser, Duffy, Carroll - Kirsch, Trivino, Mueller - Karachun, Burns, Bettahar - Christ, Spitzner, Ledlin am Samstag: Schirmacher, Bödefeld