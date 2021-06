Saponari wechselt nach Augsburg

Abgang bei den Kassel Huskies

Vincent Saponari wechselt von den Kassel Huskies zu den Augsburger Panthern.

Ein Playoff-Leistungsträger verlässt die Kassel Huskies: Der Deutschamerikaner Vincent „Vinny“ Saponari wechselt in die Deutsche Eishockey-Liga zu den Augsburger Panthern.

Kassel - Saponari war im Februar von den Krefeld Pinguinen nach Kassel gekommen, traf bei den Huskies mit Corey Trivino auf einen seiner besten Freunde.

In 20 Hauptrundenspielen schoss Saponari vier Tore und bereitete 19 Treffer vor. In den Playoffs (elf Spiele, fünf Tore, acht Assists) spielte sich der 31-Jährige im Finale gegen Bietigheim in den Fokus, als er in drei Spielen traf. „Wir wünschen Vinny auf seinem weiteren Weg alles Gute“, teilten die Huskies mit.

Bekannte Gesichter in Augsburg

In Augsburg trifft Saponari neben den Ex-Huskies Markus Keller und John Rogl auch auf Pierre Beaulieu, seinen Co-Trainer aus Krefelder Zeiten. „Vinny Saponari hat sein Potential in der DEL bereits unter Beweis gestellt und brennt nun auf seine Rückkehr in die Liga. Pierre Beaulieu kennt ihn aus gemeinsamem Tagen in Krefeld bestens und konnte viel Positives von ihm berichten“, wird Panther-Trainer Mark Pederson auf der Vereinshomepage zitiert.