Erstes Testspiel: Kassel Huskies schlagen DEL-Klub Wolfsburg 3:2

Von: Björn Friedrichs

Durchblick behalten: Huskies-Torwart Philipp Maurer war hier von Wolfsburgs Darren Archibald (hinten) und Luis Schinko (rechts) nicht zu überwinden. Mit dabei: (von links) Markus Freis, Joel Keussen und Louis Brune. © Dieter Schachtschneider

Im ersten Testspiel haben sich die Kassel Huskies von Grizzlys und Nebel nicht stoppen lassen.

Kassel – Draußen sind es 33 Grad, drinnen wird Eishockey gespielt. Oder soll gespielt werden. Das erste Testspiel der Kassel Huskies gegen die Grizzlys Wolfsburg wird anfangs zur Geduldsprobe. Immer wieder sorgt Nebel auf der Eisfläche für Unterbrechungen. Als die Sicht klar ist, sind die Huskies dem Erstligisten ebenbürtig – oder sogar noch mehr. Sie schlagen die Grizzlys 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Schade eigentlich, dass dieser erste Test gegen den Erstligisten erst mal beeinflusst wird. Die Grizzlys sind zu Beginn zwar spielbestimmend, aber die Huskies setzen Nadelstiche. Die dickste von vielen Chancen hat Max Faber, dessen Schuss durch den Nebel Gästegoalie Hannibal Weitzmann auf dem falschen Fuß erwischt. Von dessen Schoner trudelt der Puck Richtung Tor, wird aber im letzten Moment noch geklärt. Auf der anderen Seite zeichnet sich Philipp Maurer aus. Für den Torwart, der sich vergangenes Jahr am Knie verletzt hat, ist es der erste Auftritt in der Kasseler Halle. Und bei dem glänzt er gleich mehrfach – gegen Nolan Zajac (5.), auch gegen Ryan O’Connor (6.).

Ansonsten ist erstmal viel Nebel zu sehen – und somit für die Spieler wenig. Immer wieder sorgt das für Unterbrechungen, immer wieder müssen alle Akteure in den kurzen Pausen ein paar Runden auf dem Eis drehen. So soll die Sicht klar werden. Das gelingt nur bedingt. Nach etwas mehr als elf Minuten wird das Spiel dann richtig unterbrochen. Die Spieler gehen in die Kabine, die Eismaschine fährt ihre Runden. Die Drittelpause wird vorgezogen. Alles ein bisschen anders bei diesem ersten Auftritt.

Beide Teams zeigen Kampfgeist

Als es dann (dank eines aufgestellten Gebläses) weitergeht, merkt man: Jetzt wollen beide Teams in ihrem ersten Test auch wirklich loslegen. Zuerst treffen dabei die Gäste. Armin Wurm zieht von der Blauen Linie ab, trifft durch die Spielertraube hindurch zum 1:0 (17.). Aber auch die Huskies verstecken sich nicht. Tristan Keck schiebt knapp vorbei (26.), Joel Lowry kommt frei im Slot zum Schuss, scheitert aber auch an Weitzmann (30.). Die Huskies belohnen sich trotzdem für den Aufwand: Neuzugang Carson McMillan wühlt sich durch, scheitert mit seinem Schuss, legt den Puck dann vors Tor. Dort steht Tomas Sykora parat und macht den Ausgleich.

Trainer Bo Subr wechselt – zur Halbzeit sozusagen – den Torwart. Auch Kristian Hufsky kommt zu seinem Debüt. Doch der hat erst mal wenig zu tun. Denn seine Kollegen greifen weiter an – und gehen in Führung. Hans Detsch schickt den startenden Keck, der verzögert vor dem Tor, zieht dann doch selbst ab und überwindet Weitzmann (38.). Zur Drittelpause gibt’s viel Applaus von den Fans.

Auch im dritten Drittel sind die Huskies ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Sie haben gute Chancen. Und auf der anderen Seite ist Hufsky ein nicht weniger sicherer Rückhalt wie Maurer. Glück hat er, als Luis Schinko einen Abpraller per Kopf (!) an die Latte setzt (50.). Wie gut die Huskies schon drauf sind, zeigt sich dann im Powerplay. Der Puck läuft durch die Reihen, dann schießt Faber an die Latte. Seine Mitspieler bleiben dran, Lowry staubt trocken per Rückhand zum 3:1 ab (52.). „Ohne Nebel habt ihr keine Chance“, singt der Heuboden. Wolfsburg wirft alles nach vorn, nimmt früh den Torwart vom Eis. Mehr als der Anschlusstreffer durch Darren Archibald gelingt aber nicht mehr (60.). Der erste Test der Vorbereitung geht an die Huskies.

Die vorher vereinbarte Verlängerung und das Penaltyschießen werden dann zur besseren Trainingseinheit. (Björn Friedrichs)

Eckdaten zum Spiel SR: Apel/Laudan - Z: 2536 - Tore: 0:1 (16:41) Wurm (Beaudin, Schinko), 1:1 (30:39) Sykora (McMillan, Berry), 2:1 (37:50) Keck (Detsch, Bodnarchuk), 3:1 (51:58) Lowry (Faber, Weidner - 5:4), 3:2 (59:47) Archibald (White - 6:5) Strafminuten: Kassel 8 - Wolfsburg 8