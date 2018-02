Keller hält den Sieg fest: Huskies siegen in Weißwasser 4:3

Weißwasser. Einen am Ende knappen 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)-Sieg verbuchten am Freitagabend die Kassel Huskies bei den Lausitzer Füchsen.

Zuerst jubeln durften in der Eisarena in Weißwasser die Gäste aus Nordhessen. Die Füchse bekommen den Puck nicht präzise genug aus dem eigenen Strafraum, Jens Meilleur fängt das Spielgerät ab und spielt auf Evan McGrath, der am langen Pfosten stehend ungehindert für die Führung sorgt (6.). Nur 16 Sekunden später wird Anders Eriksson freigespielt und lässt Huskies-Torwart Markus Keller keine Chance.

Im zweiten Drittel stellen die Huskies dann das Ruder scheinbar auf Sieg und treffen gleich dreimal: Mit seinem dritten Saisontor (35.) sorgt Michael Christ für das 2:1. Das 3:1 (37.) besorgt Neuzugang Tyler Gron, der den Puck hoch ins lange Eck hämmert. Mike Littles Schrägschuss rutscht danach Füchse-Torwart Maximilian Franzreb unter der Fanghand durch (39.)

Im Schlussdrittel sorgt Huskies-Torwart Keller in der 55. und 56. Minute für die entscheidenden Paraden, die eine Niederlage gerade noch abwenden. Zuvor waren die Füchse nach einem Doppelschlag von Hayes (48.) und Adam (49.) noch einmal mit Macht ins Spiel zurückgekehrt.

SR: Ulrich Hatz (Trostberg) - Z: 2112 - Tore: 0:1 (6.) McGrath (Meilleur), 1:1 (6.) Eriksson (Hayes, Ranta), 1:2 (25.) Christ (Little, Gron), 1:3 (37.) Gron (Della Rovere), 1:4 (39.) Little (Reiß, McGrath) - 5:4, 2:4 (48.) Hayes (Eriksson, Owens), 3:4 (49.) Adam (Boiarchinov, Geiseler) - Strafminuten: Weißwasser 10 - Kassel 6 Foto: Koch

Von Sebastian Matthieu