Kassel Huskies: Das ist der Spielplan für die Saison 2017/2018

Kassel. Hier finden Sie alle Spieltags-Termine der Kassel Huskies für die DEL2-Saison 2017/2018, die Tabelle sowie die Teams der DEL2.

Datum Uhrzeit Heim Gast September Freitag, 15. September 2017 19:30 EC Kassel Huskies Dresdner Eislöwen 3:1 (0:0; 1:1; 2:0) Sonntag, 17. September 2017 17:00 Steelers Bietigheim EC Kassel Huskies 4:3 (0:1; 1:2; 2:0/ 1:0) Freitag, 22. September 2017 19:30 EC Kassel Huskies Lausitzer Füchse 5:4 (2:1; 2:2; 0:1/1:0) Sonntag, 24. September 2017 18:30 Bayreuth Tigers EC Kassel Huskies 2:1 (0:0; 1:0, 0:1/1:0) Oktober Sonntag, 1. Oktober 2017 18:30 Heilbronner Falken EC Kassel Huskies 1:2 (1:0; 0:1; 0:1) Dienstag, 3. Oktober 2017 17:00 EC Kassel Huskies SC Riessersee 5:9 (3:3; 2:1; 0:5) Freitag, 6. Oktober 2017 19:30 EC Kassel Huskies ESV Kaufbeuren 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Sonntag, 8. Oktober 2017 18:30 EC Bad Nauheim EC Kassel Huskies 5:3 (1:2; 3:0; 1:0) Freitag, 13. Oktober 2017 19:30 EC Kassel Huskies EHC Freiburg 6:1 (0:0; 5:0; 1:1) Sonntag, 15. Oktober 2017 17:00 Eispiraten Crimmitschau EC Kassel Huskies 3:4 (1:0; 1:3; 1:0; 0:1) Freitag, 20. Oktober 2017 19:30 Löwen Frankfurt EC Kassel Huskies 5:4 (0:2, 4:0, 1:2) Sonntag, 22. Oktober 2017 17:00 EC Kassel Huskies Tölzer Löwen 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Freitag, 27. Oktober 2017 19:30 EC Kassel Huskies Ravensburg Towerstars 5:3 (0:1, 1:1, 4:1) Sonntag, 29. Oktober 2017 17:00 Lausitzer Füchse EC Kassel Huskies 3:4 (2:0; 0:1; 1:2/0:1) November Freitag, 3. November 2017 19:30 Dresdner Eislöwen EC Kassel Huskies 1:7 (1:2; 0:1; 0:4) Sonntag, 5. November 2017 17:00 EC Kassel Huskies Bayreuth Tigers 4:3 (2:2; 1:1; 0:0/1:0 Freitag, 17. November 2017 20:00 SC Riessersee EC Kassel Huskies 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Sonntag, 19. November 2017 17:00 EC Kassel Huskies Heilbronner Falken 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Freitag, 24. November 2017 19:30 ESV Kaufbeuren EC Kassel Huskies 3:2 (1:1; 1:1; 0:0/ 1:0) Sonntag, 26. November 2017 17:00 EC Kassel Huskies EC Bad Nauheim 6:1 (2:0; 2:0; 2:1) Dienstag, 28. November 2017 19:30 EC Kassel Huskies Steelers Bietigheim 5:2 (1:1; 1:0; 3:1) Dezember Freitag, 1. Dezember 2017 19:30 EHC Freiburg EC Kassel Huskies 1:3 (0:1; 1:1; 0:1) Sonntag, 3. Dezember 2017 16:00 EC Kassel Huskies Eispiraten Crimmitschau 7:0 (0:0, 5:0, 2:0) Freitag, 8. Dezember 2017 19:30 EC Kassel Huskies Löwen Frankfurt 4:3 (2:1; 0:0; 1:2/1:0) Sonntag, 10. Dezember 2017 17:00 Tölzer Löwen EC Kassel Huskies 7:3 (1:1,4:1,2:1) Freitag, 15. Dezember 2017 19:30 EC Kassel Huskies Dresdner Eislöwen 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Sonntag, 17. Dezember 2017 17:00 Steelers Bietigheim EC Kassel Huskies 4:2 (0:1; 2:0; 2:1) Freitag, 22. Dezember 2017 19:30 EC Kassel Huskies Lausitzer Füchse 4:3 (0:2, 1:0, 2:1 / 1:0) Dienstag, 26. Dezember 2017 16:00 Bayreuth Tigers EC Kassel Huskies 3:6 (2:3; 0:2; 1:1) Donnerstag, 28. Dezember 2017 19:30 EC Kassel Huskies SC Riessersee 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Samstag, 30. Dezember 2017 20:00 Heilbronner Falken EC Kassel Huskies 2:0 (1:0; 0:0; 1:0) Januar Mittwoch, 3. Januar 2018 20:00 Ravensburg Towerstars EC Kassel Huskies 5:4 (2:1; 2:0; 1:3) Freitag, 5. Januar 2018 19:30 EC Kassel Huskies ESV Kaufbeuren 2:1 (1:1; 0:0; 1:0) Sonntag, 7. Januar 2018 18:30 EC Bad Nauheim EC Kassel Huskies 4:3 (0:0; 3:3; 0:0/1:0) Freitag, 12. Januar 2018 19:30 EC Kassel Huskies EHC Freiburg 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Sonntag, 14. Januar 2018 17:00 Eispiraten Crimmitschau EC Kassel Huskies 3:6 (0:1; 1:3; 2:2) Freitag, 19. Januar 2018 19:30 Löwen Frankfurt EC Kassel Huskies 3:4 (1:2; 2:1; 0:0/0:1) Sonntag, 21. Januar 2018 18:00 EC Kassel Huskies Tölzer Löwen 6:5 (1:1, 2:2, 2:2 / 1:0) Dienstag, 23. Januar 2018 20:00 SC Riessersee EC Kassel Huskies 2:1 (1:0; 1:0; 0:1 Freitag, 26. Januar 2018 19:30 EC Kassel Huskies Ravensburg Towerstars 5:7 (0:3; 2:2; 3:2) Sonntag, 28. Januar 2018 17:00 Dresdner Eislöwen EC Kassel Huskies 7:4 (1:2; 1:1; 5:1) Februar Freitag, 2. Februar 2018 19:30 Lausitzer Füchse EC Kassel Huskies 3:4 (1:1; 0:3; 2:0 Sonntag, 4. Februar 2018 18:00 EC Kassel Huskies Bayreuth Tigers 2:3 (0:0; 2:2; 0:0/0:1) Freitag, 9. Februar 2018 19:30 ESV Kaufbeuren EC Kassel Huskies 1:3 (0:2; 0:1; 1:0) Sonntag, 11. Februar 2018 18:00 EC Kassel Huskies EC Bad Nauheim 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Dienstag, 13. Februar 2018 19:30 EC Kassel Huskies Heilbronner Falken 2:5 (1:2; 0:1; 1:2) Freitag, 16. Februar 2018 19:30 EHC Freiburg EC Kassel Huskies 3:0 (2:0; 0:0; 1:0) Sonntag, 18. Februar 2018 18:00 EC Kassel Huskies Eispiraten Crimmitschau 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Freitag, 23. Februar 2018 19:30 EC Kassel Huskies Löwen Frankfurt 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Sonntag, 25. Februar 2018 18:00 Tölzer Löwen EC Kassel Huskies 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) März Freitag, 2. März 2018 19:30 Ravensburg Towerstars EC Kassel Huskies Sonntag, 4. März 2018 18:30 EC Kassel Huskies Steelers Bietigheim

Stand 25. Februar 2018

Termine für Pre-Playoffs, Playoffs und Playdowns in der DEL2

Pre-Playoffs (Best of Three):

06.03. / 09.03. / 11.03.

Playoffs (Best of Seven):

Viertelfinale: 13.03. / 16.03. / 18.03. / 20.03. / 23.03. / 25.03. / 27.03.

Halbfinale: 29.03. / 31.03. / 02.04. / 04.04. / 06.04. / 08.04. / 10.04.

Finale: 13.04. / 15.04. / 17.04. / 20.04. / 22.04. / 24.04. / 27.04.

Playdowns (Best of Seven):

Erste Runde: 13.03. / 16.03. / 18.03. / 20.03. / 23.03. / 25.03. / 27.03.

Zweite Runde: 29.03. / 31.03. / 02.04. / 04.04. / 06.04. / 08.04. / 10.04.

Tabelle der DEL2

Hier finden Sie die Tabelle der DEL2 sowie Statistiken zu den einzelnen Teams.

Kassel Huskies: Der Kader für die Saison 2017/2018 Mannschaftsfoto der Kassel Huskies in der Saison 2017/2018 © Fischer Nr. 22: Marco Müller Verteidiger, 26 Jahre © Schachtschneider Nr. 13: Michael Christ Linksaußen, 28 Jahre © Schachtschneider Nr. 35: Markus Keller Torwart, 28 Jahre © Schachtschneider Nr: 96: André Reiss Verteidiger, 31 Jahre © Schachtschneider Nr. 94: Phil Hungerecker Linksaußen, 23 Jahre © Schachtschneider Nr. 30: Mirko Pantkowski Torwart, 19 Jahre © Schachtschneider Nr. 24: John Rogl Verteidiger, 21 Jahre © Schachtschneider Nr. 63: Alexander Lambacher Mittelstürmer, 20 Jahre © Schachtschneider Nr. 31: Leon Hungerecker Torwart, 19 Jahre © Schachtschneider Nr. 70: Jens Meilleur Rechtsaußen, 24 Jahre © Schachtschneider Nr. 78: Alexander Heinrich Verteidiger, 30 Jahre © Schachtschneider Nr. 44: Stefan Della Rovere Linksaußen, 27 Jahre © Schachtschneider Nr. 64: Braden Pimm Mittelstürmer, 27 Jahre © Schachtschneider Nr: 29: Adriano Carciola Linksaußen, 29 Jahre © Schachtschneider Nr. 23: Thomas Merl Linksaußen, 25 Jahre © Schachtschneider Nr. 7: Patrick Klöpper Mittelstürmer, 23 Jahre © Schachtschneider Nr. 26: Florian Kraus Verteidiger, 22 Jahre © Schachtschneider Nr. 17: Toni Ritter Linksaußen, 27 Jahre © Schachtschneider Nr. 9: Manuel Klinge Rechtsaußen, 33 Jahre © Schachtschneider Nr. 6: Kevin Maginot Verteidiger, 23 Jahre © Schachtschneider Nr. 84: Lukas Koziol Linksaußen, 21 Jahre © Schachtschneider Nr. 55: Mike Little Verteidiger, 29 Jahre © Schachtschneider Kam als letzter an: Evan McGrath Mittelstürmer, 31 Jahre © Malmus

Die Teams der DEL2

