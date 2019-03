Kassel Huskies: Ticket-Vorverkauf für Pre-Playoff-Finale startet Montagfrüh 

Kassel Huskies: Das letzte Spiel des Pre-Playoffs steht am Dienstag an.

Schlag auf Schlag geht es für die Huskies – und für die Kasseler Eishockey-Fans auch.

Es bleiben nur wenige Stunden, um sich Eintrittskarten zu besorgen für das dritte und entscheidende Preplayoff-Duell am Dienstag um 19.30 Uhr in der heimischen Eissporthalle.

Am heutigen Montag ab 8 Uhr wird der Ticketverkauf online freigeschaltet. Am morgigen Dienstag endet die Option der Dauerkarten-Inhaber auf ihre Stammplätze um 18 Uhr, also 90 Minuten vor Spielbeginn. Der Fanshop Eissporthalle öffnet heute von 16 bis 19 Uhr und am Dienstag um 15 Uhr.

Die Preise für Einzeltickets sind jeweils um 1,50 Euro höher als in der Hauptrunde, bleiben aber im Vergleich zum ersten K.o.-Spiel gleich. Für die Dauerkarten-Inhaber gibt es keine Preiserhöhung, es gelten für sie die regulären Hauptrunden-Tarife. Auf die im Juni 2018 angekündigte Anhebung für DK-Inhaber pro Preplayoff-Runde um 1 Euro (Stehplatz) bzw. 1,50 € (Sitzplatz) wird verzichtetet, teilten die Huskies mit.