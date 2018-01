„Ab jetzt ein Husky forever“: Ehrenplatz für Sven Valenti in der Eissporthalle

Nummer 19 geehrt

Kassel. Die Kasseler Eishockey-Legende Sven Valenti ist am Freitagabend geehrt und als fünfter Spieler in die imaginäre Ruhmeshalle aufgenommen worden. Dazu wurde sein Trikot mit der Nummer 19 in Form eines Banners an der Stirnwand der Eissporthalle gehisst.