Huskies: Testspiele gegen Eishockey-Elite in Schottland

Neuzugang Della Rovere über Eishockey im Königreich

+ Neuzugang mit Erfahrung im britischen Eishockey: Stefan Della Rovere. Foto: Fischer

Kassel. Auf zu neuen Ufern – so könnte das Motto der Huskies an diesem Wochenende lauten. Oder aber ab auf die Insel. Es passt beides. Denn erstmals in ihrer Vorbereitung reisen die Nordhessen nach Großbritannien, genauer gesagt nach Schottland.