Medientag bei den Kassel Huskies: Neue Trikots und neue Gesichter 

Aufgalopp in die neue Saison: Die Kassel Huskies haben am Medientag neue Trikots und neue Gesichter gezeigt.

Es ist gar nicht so einfach, bis alle ihre Positionen gefunden haben: 24 Eishockeyspieler in voller Montur, dazu Chefcoach Tim Kehler, der neue Torwarttrainer Antti Ore, Geschäftsführer Joe Gibbs, Physiotherapeuten, Sponsoren. Es dauert ein Weilchen, bis das Mannschaftsfoto der Kassel Huskies im Kasten ist.

Kein Wunder, es soll ja auch jedes Detail stimmen. So wird Derek Dinger von der dritten in die erste Reihe versetzt, Manuel Klinge und Richie Mueller tauschen die Plätze, Joe Gibbs richtet Alex Heinrich noch schnell das Trikot. Dann heißt es: Bitte lächeln.

Aufgalopp für die neue Saison

An diesem Donnerstagnachmittag ist Medientag bei den Huskies. Es ist der Aufgalopp für die neue Saison, die quasi mit dem Drücken auf den Auslöser beginnt. Die Objektive der Fotografen fangen das Team ein, das in der Zweitliga-Saison 2019/20, die am 13. September mit dem Heimderby gegen Frankfurt beginnt, ein.

„Größer, schneller, aggressiver, mit mehr Tiefe“, charakterisiert Trainer Tim Kehler die neuformierte Mannschaft. Gut gelaunt gibt er vor dem Fotoshooting letzte Regie-Anweisungen.

Viele neue Gesichter gibt’s da. Vorteil: Die Spieler tragen die Trikots und Rückennummern, mit der sie auch in der Spielzeit aufs Eis gehen werden. Nur bei Michi Christ ist es noch nicht die 13.

Kama Sport aus Kassel stattet die Huskies aus

Was gleich ins Auge fällt: Es sind andere Jerseys als die, die die Huskies vor kurzem vorgestellt hatten. Weil die Merchandising-Firma Bad One, die die Huskies unter anderem mit Trikots beliefert, Insolvenz angemeldet hat, musste der Klub sich kurzfristig nach Ersatz umsehen. Fündig geworden sind die Verantwortlichen vor der Haustür: Kama Sport aus Kassel stattet jetzt die Huskies mit Trikots aus.

„Wir sind glücklich, eine solch gute Lösung gefunden zu haben, die noch dazu einen großen Bezug zur Stadt und Nordhessen hat“, erklärt Huskies-Sprecher Thomas Lange. Die Optik ist noch einmal verändert, der Kassel-Bezug betont worden. An den Seiten beispielsweise ist links der Herkules, rechts das Vereinslogo zu sehen, der Schriftzug „Im Herzen ein Husky“ groß sichtbar.

Training nimmt jetzt Fahrt auf

Nach Fotoshooting, Teambuilding auf dem Nürburgring nimmt jetzt das Training Fahrt auf, die ersten festen Termine stehen an: Am 23./24. August bestreiten die Huskies das Turnier in Herne, am Sonntag, 25. August, steht die offizielle Saisoneröffnung an der Eissporthalle samt Mannschaftsvorstellung und erstem Heimspiel gegen den tschechischen Klub aus Karlsbad auf dem Programm. Mit vielen neuen Gesichtern und in neuen Trikots.

