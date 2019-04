Stürmer verlängert: Trivino bleibt ein Husky

Die erste Ausländerstelle im Kader der Kassel Huskies für die Saison 2019/20 ist vergeben. Und sie geht an einen alten Bekannten. Stürmer Corey Trivino wird auch in der kommenden Saison für den Eishockey-Zweitligisten auf Torejagd gehen.

Der 29 Jahre alte Kanadier hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Das haben die Huskies am Mittwochmittag bekanntgegeben.

Trainer Tim Kehler sagt: „Wir sind sehr froh, auch in der kommenden Saison Corey Trivino bei den Huskies zu haben. Er ist ein kompletter Spieler, zuverlässig in der eigenen Zone und hat zudem offensive Qualitäten. Er kann in allen Situationen spielen und macht seine Nebe

nleute besser. Dazu ist Corey eine starke Person, der sich während seiner Zeit in Kassel auf und neben dem Eis sehr professionell verhalten hat. Wir freuen uns auf eine komplette Saison mit ihm und wissen, dass er ein wichtiger Bestandteil für die nächste Saison ist.“

Trivino war Mitte November vom Villacher SV aus der Alpenliga EBEL nach Kassel gekommen. In 32 Einsätzen sammelte er 32 Punkte (14 Tore, 18 Vorlagen) und überzeugte mit einer starken Bullyquote von 60 Prozent.

Eine Schultereckgelenkssprengung beendete die Saison vorzeitig. Derzeit wird er in er der Reha wieder fitgemacht. mis