Deftige 1:6-Pleite: Kassel Huskies verlieren in Dresden

Vor den Spielen gegen Kaufbeuren, Frankfurt und Bad Nauheim

Abkühlung nötig: Huskies-Torhüter Leon Hungerecker musste sich über viele Gegentore ärgern.

Dresden/Kassel – Was für eine Enttäuschung: Die Eishockeyspieler der Kassel Huskies starteten mit einer deftigen Pleite in Dresden in ihre Hammerwoche.