Kassel Huskies verlieren 3:4 beim Verfolger in Weißwasser

Weißwasser. Ein Doppelschlag innerhalb von 19 Sekunden reichte nicht aus: Die Huskies verpassen gegen die Füchse einen großen Schritt in Richtung Playoffs und Heimrecht in Runde eins.

Acht Siege haben die Kassel Huskies aus den vergangenen neun Spielen in der DEL2 geholt. Und das sollte in der Eisarena Weißwasser gegen die Lausitzer Füchse natürlich so weitergehen. Ging es aber nicht. Manuel Klinge erzielte in seinem 600. Spiel zwar einen Treffer, verließ das Eis aber mit einer 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)-Niederlage.

Das Team von Trainer Rico Rossi startet besser in die Partie, die ersten zehn Minuten gehören den Huskies. Die besten Chancen haben in dieser Phase Jack Downing (4.) und Phil Hungerecker (8.), der das leere Tor vor sich hat, aber vergibt.

Anschließend wird die Partie ausgeglichener, Chancen bieten sich auf beiden Seiten. In der 19. Minute sind die Huskies dann auf der rechten Seite einmal ungeordnet. Jens Heyer spielt auf Dennis Palka, der kann sich die Ecke aussuchen. 0:1. Pause.

Im zweiten Abschnitt wird es zwischenzeitlich wild - vier Treffer fallen innerhalb von vier Minuten. Den Anfang machen die Huskies. Erst ist es Braden Pimm, der zum Ausgleich trifft (30.). Und nur 19 Sekunden später steht Manuel Klingefür frei am zweiten Pfosten und schiebt zur Führung ein.

Doch Weißwasser schlägt zurück. Vor allem die erste Reihe mit Neuzugang Kyle Just bringt immer wieder ordentlich Tempo aufs Eis. Erst ist es Jeff Hayes, der wiederum nur 40 Sekunden nach dem Rückstand ausgleicht. Und eben dieser Just dreht die Partie nach einer schönen Kombination erneut (34.).

Und die Huskies starten schlecht in den letzten Abschnitt. Erst gibt es eine Zeitstrafe gegen Kevin Maginot. Dann lässt Heyer die Defensive alt aussehen und erhöht auf 4:2 für Weißwasser. Der Knackpunkt in einer sonst engen und intensiv geführten Partie.

Die Füchse machen hinten anschließend dicht und lassen nicht mehr viel zu. Zwar gelingt den Huskies noch der Anschlusstreffer durch Thmoas Merl (45.), der am zweiten Pfosten frei einschiebt. Zum Ausgleich und der Verlängerung reicht es aber nicht mehr. Am Freitag steht für die Kasseler das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Dann geht es gegen den SC Riessersse.

Von Frank Noack

SR: Hunnius (Berlin). Z: 1812

Tore: 1:0 (18:08) Palka (Heyer, Mücke), 1:1 (29:46) Pimm (Meilleur - 5:4), 1:2 (30:05) Klinge (Pimm, Meilleur - 5:4), 2:2 (30:45) Hayes (Just), 3:2 (33:47) Just (Swinnen), 4:2 (41:35) Heyer (Bruneteau - 5:4), 4:3 (44:33) Merl (Downing, Carciola)

Strafminuten: Weißwasser 10, Kassel 12