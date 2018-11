Kassel Huskies verpflichten Stürmer Corey Trivino

Weitere Verstärkung für die Kassel Huskies: Der Verein hat vor dem Spiel gegen Meister Bietigheim Mittelstürmer Corey Trivino verpflichtet.

Das teilten die Huskies am Donnerstagmorgen mit. Der Kanadier wechselt vom Villacher SV (Österreichische Eishockey-Liga), nach Kassel und wird am Freitag gegen die Steelers das erste Mal für Kassel auf dem Eis stehen. Voraussetzung dafür sei allerdings die pünktliche Lizenzierung, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Corey Trivino spielte bis Frühjahr 2015 in Nordamerika und kam dort auf 50 Einsätze in der American Hockey League (AHL). Anschließend wechselte der 28-Jährige nach Europa und spielte 78 Spiele für das kasachische KHL-Team Barys Astana.

Rico Rossi, sportlicher Leiter der Huskies sagte zu der Verpflichtung: „Wir wissen um Coreys Stärken, kennen aber auch die Probleme, die er zuletzt außerhalb des Eises hatte. In Kassel möchten wir ihm die Chance geben, wieder Schlagzeilen mit Topleistungen auf dem Eis zu machen.“

Corey Trivino wird mit der Rückennummer 86 auflaufen.

Tim Kehler neuer Huskies-Trainer

Erst am Samstag hatten die Kassel Huskies Tim Kehler als Trainer verpflichtet. Er wird zusammen mit Coach Bobby Carpenter die Schlittenhunde trainieren.

Schon wieder weg ist dagegen Stürmer Mark MacMillan. Der 26-Jährige, als fünfter Ausländer geholt, verlässt den Verein nach nur zwei Spielen. Er spielt künftig für Wichita Thunder in der East Coast Hockey League.