Kassel Huskies verpflichten Jannik Woidtke

Es gibt einen Neuen bei den Kassel Huskies: Jannik Woidtke wird die Schlittenhunde ab sofort in der Verteidigung verstärken.

Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Der 27-jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Bad Nauheim nach Nordhessen und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon heute trainiert Woidtke mit seiner neuen Mannschaft.

„Mit Jannik Woidtke bekommen wir einen erfahrenen DEL2-Verteidiger, der die Breite in unserem Kader stärkt“, sagt der neue sportliche Leiter Rico Rossi zur Verpflichtung.

In der laufenden Saison erzielte Woidtke für den ECN drei Punkte in 13 Spielen. Der gebürtige Düsseldorfer durchlief die Jugend der DEG und kam 2009 bei seinem Heimatverein zum DEL-Debüt. Zwei Jahre später nahm der ehemalige Jugend-Nationalspieler für die deutsche U20-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in den USA teil.

In der Saison 2012/13 folgten für ihn noch 32 weitere Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse. In der DEL2 war Jannik Woidtke von 2014 an neben Bad Nauheim noch für den ESV Kaufbeuren und die Dresdner Eislöwen aktiv. Er bringt die Erfahrung aus 288 Zweitliga-Spielen mit zu den Schlittenhunden.

Wenn die Lizensierung bis zum Wochenende abgeschlossen sei, werde Woidtke bereits am Freitag im Kader stehen, teilte der Verein mit.

Am Sonntag gibt es dann für Woidtke ein Wiedersehen mit seinen alten Teamkameraden: Ab 18.30 Uhr spielen die Huskies zuhause gegen die Roten Teufel.

Woidtke wird bei den Huskies die Rückennummer 46 tragen.