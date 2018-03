Kasseler Eishockey-Torwart Niklas Lunemann spielt um die Schülermeisterschaft

Kassel. Von der Fulda an den Rhein: Eishockey-Torwart Niklas Lunemann ist zu Saisonbeginn von der Eishockey-Jugend Kassel (EJK) zum Nachwuchs der Kölner Haie gewechselt.

Am Wochenende spielt der 15-Jährige mit seiner neuen Mannschaft in Bad Tölz um die Deutsche Schülermeisterschaft. In zwei Gruppen treten jeweils vier Mannschaften an und kämpfen um die Final-Teilnahme.

„Im Finale dabei zu sein ist unser großer Traum“, sagt Niklas, der in Köln bei einer Gastfamilie lebt und sechs Mal in der Woche trainiert. Er freut sich besonders, dass beim Endturnier seine Eltern, Schwester Sarah und Oma Irmgard dabei sein werden. „Niklas ist zu Saisonbeginn wegen Problemen mit der Nackenwirbelsäule lange ausgefallen, konnte nur vier von 28 Hauptrundenspielen mitmachen“, sagt Vater Kai Lunemann. „Deswegen nutzten wir nun jede Möglichkeit, bei seinen Spielen dabei zu sein.“

Doch nicht nur die Familie vermittelt dem Mann mit der Rückennummer 27 ein Stück Heimat, auch die Torwart-Maske hat er mit Elementen aus Kassel gestalten lassen. „Eine Seite Kassel, eine Seite Köln“, sagt Lunemann lachend. Zu sehen sind neben dem geteilten Stadtwappen auch die Skylines beider Städte. Vorn prangt der Spitzname des Talents in roten Lettern: „Luni“ wird er von seinen Teamkameraden und Trainer Philip Kipp gerufen.

+ Niklas Lunemann. „2016 waren wir zum Probetraining erstmals in Köln“, erinnert sich Kai Lunemann. „Dann haben die Haie signalisiert, dass sie Niklas perspektivisch für die U 19 aufbauen wollen.“ Schon jetzt trainiert der Schlussmann mit der DNL-Mannschaft der Rheinländer. Wenn er in gut zwei Jahren sein Abitur gemacht hat, wird sich entscheiden, ob es vielleicht sogar zu einer Profikarriere reichen kann. „Das ist natürlich mein Traum, aber ich setzte mich nicht unter Druck. Meine Verletzung hat mir gezeigt, wie schnell alles vorbei sein kann“, sagt der Torwart, der – untypisch für Jungs in seinem Alter – kein spezielles Vorbild hat. Augenzwinkernd erklärt sein Vater: „Niklas schaut nicht so gern Spiele von anderen Mannschaften an. Wahrscheinlich, weil er als Torwart von hinten ohnehin bei genügend Spielen zusehen muss.“

Bereits mit fünf Jahren ist er bei den Kasseler Bambini ins Tor gegangen. „Torhüter waren damals Mangelware“, erinnert er sich. Er hatte Talent, durchlief danach alle Jugendmannschaften der EJK. Trotz der tollen Talentförderung in Kassel hat er sich dann entschieden, zu einem Verein zu wechseln, der im Leistungsbereich noch bessere Rahmenbedingungen bieten kann. „Ich fühle mich wohl in Köln, auch wenn Kassel immer meine Heimat bleibt“, sagt Lunemann. Am Wochenende will der Kasseler Junge Deutscher Schülermeister werden.

Von Carina Wagener