Kehler schafft den Aufstieg: Ex-Huskies-Trainer jetzt in der DEL tätig

Von: Björn Friedrichs

Er steht ab sofort bei den Schwenninger Wild Wings an der Bande: Tim Kehler, früherer Cheftrainer der Kassel Huskies, wird Assistent in der DEL. © Dieter Schachtschneider

Tim Kehler, früherer Trainer der Kassel Huskies, hat einen neuen Job: Der 52 Jahre alte Kanadier wird Co-Trainer bei den Schwenninger Wild Wings in der DEL.

Kehler war vergangene Saison noch Trainer der Ravensburg Towerstars in der DEL2. Dort war der Kanadier im Frühjahr an Position vier liegend entlassen und durch den Schotten Peter Russell ersetzt worden. Die Towerstars wurden später Zweitliga-Meister.

Zuvor war Kehler lange Chefcoach bei den Kassel Huskies. Im Dezember 2018 übernahm er den Posten, er stand in 196 Spielen hauptverantwortlich hinter der Kasseler Bande. In der Saison 2020/21 verpassten die Huskies mit Kehler knapp den Aufstieg, als sie den Bietigheim Steelers im Playoff-Finale 2:3 unterlagen. In die Amtszeit des Kanadiers fielen tolle Siege, aber auch schmerzhafte Niederlagen. Die Trennung folgte Ende Februar 2022, als die Huskies eine enttäuschende Saison spielten.

Tim Kehler wird Assistent von Steve Walker

Nun hat Kehler nach seinen Amtszeiten in Ravensburg und Kassel einen neuen Job. Der 52-Jährige, der unserer Zeitung sagte, er sei bei den Huskies ein besserer Trainer geworden, wird Co-Trainer in der Deutschen Eishockey-Liga. Die Schwenninger Wild Wings verpflichteten den Kanadier, nachdem ihr eigentlicher Assistent Ryan Marsh kürzlich überraschend mitteilte, aus familiären Gründen nicht an den Neckar zurückkehren zu können. Chefcoach der Wild Wings, bei denen Kehler mit Stürmer Alexander Karachun auf einen Bekannten und Ex-Husky trifft, ist Steve Walker. Er ist ebenfalls neu in Schwenningen, kommt als Nachfolger vom jetzigen Bundestrainer Harold Kreis von Meister EHC Red Bull München.

Der Kontakt zwischen Wild Wings und Kehler dürfte laut Eishockey-News über Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner zustande gekommen sein. Wagner kennt Kehler aus dessen Zeit als Co-Trainer beim EC Red Bull Salzburg (2016 bis 2018), wo Wagner damals Manager war. (Björn Friedrichs)