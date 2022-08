Neues von den Huskies: Keussen, Maurer und ein gewonnener Test

Von: Björn Friedrichs

Bleibt bis 2024 bei den Kassel Huskies: Verteidiger Joel Keussen. © Fischer, Andreas

Einiges los bei den Kassel Huskies am Wochenende: Während Joel Keussen seinen Vertrag frühzeitig verlängerte und der Test in Füssen 6:3 gewonnen wurde, gibt es Sorge um Torwart Philipp Maurer.

Das ist dann doch etwas ungewöhnlich: Die Eishockeysaison 2022/23 hat noch nicht begonnen, die Kassel Huskies verkünden aber schon die erste Personalie für die darauffolgende Spielzeit: Mit Joel Keussen hat ein Leistungsträger des DEL-2-Klubs bereits jetzt seinen Vertrag frühzeitig bis 2024 verlängert.

Der 31-Jährige kam 2020 von den Lausitzer Füchsen nach Kassel, gemeinsam mit Ehefrau Franziska fühlt sich der gebürtige Duisburger in Nordhessen wohl. In 102 Spielen für die Huskies hat der Verteidiger mit Offensivdrang 30 Tore geschossen, dazu 50 Vorlagen beigesteuert. Außerdem ist Keussen keiner, der sich nach schwachen Leistungen in Phrasen hüllt. Für die Fans ist er eine Identifikationsfigur.

Gibbs: „Joel ist maßgeblicher Eckpfeiler“

„Das war für uns ein wichtiger Schritt auf unserem zukünftigen Weg, der in der Vergangenheit nicht selbstverständlich war. Er hat es sich allerdings mehr als verdient. Joel ist mit seiner Erfahrung ein maßgeblicher Eckpfeiler unseres Teams und wird in den nächsten beiden Jahren noch sehr wichtig für uns sein“, wird Geschäftsführer Joe Gibbs zitiert.

Dass Keussen einer ist, der vorangeht, das Team mitnimmt, hat er auch am Samstagabend beim 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)-Sieg im Testspiel in Füssen mit einem Tor und drei Vorlagen gezeigt. Keussen war zudem von Trainer Bo Subr als Kapitän für das Spiel auserwählt worden. „Wer der Kapitän in der Saison sein wird, steht noch nicht fest. Das wird erst noch entschieden. Am Freitag war es Denis Shevyrin, Samstag Keussen“, sagt Pressesprecher Jason Schade.

Sieg in Füssen nach 1:3-Rückstand

Zunächst wurden die Huskies vom Oberligisten etwas überrumpelt, gleich der erste Schuss von Carl Zimmermann saß (1.). „Das war ein unglücklicher Start. Die Mannschaft hat etwas gebraucht, um reinzukommen“, sagt Schade.

Subr nahm im Vergleich zum 3:2-Sieg am Freitag in Regensburg wie angekündigt ein paar Änderungen in der Aufstellung vor. Alec Ahlroth war leicht angeschlagen mit in den Süden gefahren, trainierte auch mit – zum Einsatz in den Testspielen kam er nicht. Steven Seigo, Tom Geischeimer und Lars Reuß bekamen eine Pause, die Gastspieler Samuel Dotter und Marcus Gretz aus Hamm sowie Lois Spitzner rückten ins Aufgebot.

Spitzner war es auch, der auf Zuspiel von Keussen den Ausgleich machte (7.). Füssen blieb aber vor dem Tor eiskalt. Julian Straub (8.) und David Kaiser (15.) trafen für den Klub, mit dem die Huskies traditionell eine Fan-Freundschaft verbindet. Kassel kam vor Drittelende zurück – dank Keussen. „Er hat da einen herrlichen Alleingang abgeschlossen“, beschreibt Schade.

Im zweiten Drittel schalteten die Huskies einen Gang hoch. „Da haben sie sich festgesetzt, viele Chancen herausgespielt“, sagt Schade. Daraus resultierten Tore. Pierre Preto (23.), Joel Lowry (26.) und Tomas Sykora (32.) drehten das Spiel. Vincent Schlenker machte mit dem 6:3 (48.) den Deckel drauf.

Maurer verletzt sich im ersten Drittel

Sorgen gibt es jedoch um den jungen Torhüter Philipp Maurer. Er sollte am Samstag in Füssen sein Debüt im Kasten der Huskies feiern, nach etwas mehr als 18 Minuten musste der 21-Jährige aber verletzt ausgewechselt werden.

„Er ist rausgekommen und hat den Puck gespielt. Der ist beim Gegner gelandet, deshalb wollte Philipp schnell ins Tor zurück. Dabei hat er sich unglücklich das Bein verdreht“, beschreibt Schade die Situation. Maurer blieb mit Schmerzen liegen, zwei Mitspieler mussten ihn vom Eis führen.

Eine genaue Diagnose gab es am Sonntag noch nicht, weitere Untersuchungen folgen. Sollte Maurer aber tatsächlich länger ausfallen, müssten sich die Huskies womöglich nochmal auf dem Spielermarkt umsehen. Neben Stammtorhüter Jerry Kuhn steht mit dem 17 Jahre alten Nick Neufeld ein Talent im Kader der Huskies. Neufeld ist aber eigentlich auch in der U20 eingeplant, die in die DNL2 aufgestiegen ist.

