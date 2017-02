Fünf Spieltage bis zu den Playoffs: Was für die Huskies hoffen lässt

Kassel. Dass die Huskies diese Playoffs erreichen, steht praktisch fest angesichts von zwölf Punkten Vorsprung. Es lohnt also, den Blick schon nach vorn zu richten. Was lässt hoffen und was macht Sorgen?

Das Derby gegen Bad Nauheim wurde gewonnen, der Schlussspurt Richtung Playoffs läuft für die Eishockey-Spieler der Kassel Huskies. Fünf Spieltage sind es noch, dann steht fest, von welchem Platz aus der Titelverteidiger der DEL 2 in die entscheidende Meisterschaftsphase geht.

Was hoffen lässt

Die Krake fährt die Arme aus. Es wird ernst in der Saison – und so langsam macht auch Markus Keller ernst. Der Torhüter, im Vorjahr einer der Titelgaranten, kommt immer besser in Form. Klar, in Riessersee war auch er nicht frei von Fehlern. Insgesamt aber gilt, was Trainer Rico Rossi sagt: „Markus Keller ist unser Rückhalt. Er wird für uns wichtige Spiele gewinnen.“

Der Wille schwindet nie. Nein, sie geben niemals auf. Ihr Kämpferherz haben die Huskies auf dem rechten Platz – diese Einstellung haben sie gerade in den Derbys wie am Sonntag gegen Bad Nauheim immer wieder unter Beweis gestellt. Und wenn die Beine doch mal schwer werden, dann sind da ja noch die Fans, die ein feines Gespür für das Wohlbefinden des Teams haben und zum siebten Mann werden.

Das Tor kann jeder treffen. Also fast zumindest. Fest steht: In der Offensive sind die Huskies breit aufgestellt. Bestes Beispiel dafür war zuletzt das Spiel in Bayreuth. Beim 6:3-Sieg hatten die Huskies sechs verschiedende Torschützen. Gleich sieben Spieler haben zweistellig getroffen; Manuel Klinge, Braden Pimm, Jack Downing, Thomas Merl, Toni Ritter, Phil Hungerecker und Alex Heinrich. Und Derek DeBlois wird da noch aufholen. Verteidiger Steve Hanusch ist als einziger Spieler noch ohne Torerfolg.

In letzter Zeit ging es bergauf. Die Sache mit den Derbys setzt sich an dieser Stelle fort. Einen Schlusspunkt unter ihre Krise rund um den Jahreswechsel setzten die Kasseler mit dem Sieg bei den Roten Teufeln Mitte Januar. Seitdem zeigt die Formkurve aufwärts – trotz der Niederlagen wie etwa am Freitag beim SCR oder in Weißwasser. Neun der letzten zwölf Spiele haben die Huskies gewonnen.

Was Sorgen macht

Im Mitteldrittel wird es mulmig. In so manchen Partien zeigen die Huskies zwei Gesichter. Kurios: Immer wieder ist es das zweite Drittel, in dem sie kaum wiederzuerkennen sind. Gegen Frankfurt war das zuletzt so, gegen Kaufbeuren oder eben wie am Freitag beim SCR. Spielerische Auszeiten, die die Huskies in den Playoffs besser nicht nehmen sollten.

Das Playoff-Monster ist noch nicht in Sicht. Hätte es diese Bezeichnung nicht schon gegeben, sie wäre in der vergangenen Meistersaison für Jamie MacQueen erfunden worden. Ein Spieler, der einfach immer trifft. Aus der Distanz, per Abstauber, einer, der die Scheibe im Notfall auch mal irgendwie ins Tor arbeitet. Ein Stürmer mit eingebauter Torgarantie. So einen Spieler haben die Huskies derzeit (noch) nicht.

Die Strafbank gewinnt keine Spiele. 765 Minuten haben die Huskies in der Kühlbox gesessen. Länger als alle anderen DEL2-Teams. Strafbank-König ist wie schon im Vorjahr Carter Proft mit 112 Strafminuten – auch wenn er sich zuletzt etwas geläuteter zeigte. Auch gegen Nauheim waren die Huskies gleich zweimal in doppelter Unterzahl – und hatten Glück, dass die Roten Teufel diese Situation nur einmal ausnutzten.

Effektiv geht noch anders. Die Defensive, geschwächt durch viele Ausfälle, muss stabiler werden. Gerade in den Playoffs, aber auch auf dem Weg dahin, müssen die Huskies allerdings an einem Schwachpunkt arbeiten, der sie die ganze Saison verfolgt: die mangelnde Effektivität. Im Schnitt brauchen sie derzeit 11,3 Versuche, um ein Tor zu erzielen. Da ist noch Luft nach oben.