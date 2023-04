Deutscher Eishockey-Keeper schreibt NHL-Geschichte – in der Kabine wird ihm eine besondere Ehre zuteil

Von: Andreas Knobloch

Teilen

NHL-Keeper Philipp Grubauer feierte den ersten Erfolg der Seattle Kraken in der Historie des Teams überhaupt. © Screenshot Seattle Kraken Twitter

Philipp Grubauer hat Geschichte geschrieben und die Seattle Kraken mit einer Top-Leistung zum ersten Playoff-Sieg der Team-Historie geführt.

Seattle - Der deutsche Eishockey-Keeper Philipp Grubauer hat Geschichte geschrieben. Mit seinem NHL-Team Seatle Kraken hat er gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche im ersten Playoff-Spiel der Franchise-History gewonnen und wurde noch dazu innerhalb der Mannschaft zum Spieler des Spiels gekürt.

Grubauer hält im ersten NHL-Spiel der Seattle-Geschichte fast alles

Beim 3:1 gegen sein Ex-Team parierte Grubauer ganze 34 Schüsse und sorgte für einen unerwarteten Sieg. Das Auswärtsspiel startete für Seattle denkbar günstig, als Eeli Tolvanen in der vierten Minute die Jungs von der Westküste in Führung brachte. Mikko Rantanen war der einzige Spieler, der Grubauer zum zwischenzeitlichen Ausgleich überwinden konnte.

Alex Wennberg und Morgan Geekie sorgten für die weiteren Treffer und den historischen Meilenstein für Seattle, die seit der Saison 2021/22 in der nordamerikanischen Liga antreten. Grubauer gehörte von Anfang zum Kader. In Anspielung auf den Teamnamen „Kraken“ bekommt der Spieler des Spiels den Hut des Krakens von Fluch der Karibik aufgesetzt.

NHL-Star Grubauer bekommt Hut auf den Kopf und darf Playoff-Puck anstecken

In dem Fall kürte Jared McCann, der das Wort von Trainer Dave Hakstol bekam, Grubauer zum besten Mann, der anschließend eine Rede hielt und den ersten Playoff-Siegespuck in die Vorrichtung klemmen durfte, die für den Weg ins Finale steht. Doch die Kraken haben nur den ersten kleinen Schritt gemacht. Sie müssen Colorado noch dreimal besiegen, um in die zweite Runde einzuziehen.

„Super Spiel, Jungs - von jedem. Ich bin stolz auf euch, gleiche Einstellung im nächsten Spiel, das ist nur Spiel eins, also lasst uns das nächste Spiel genauso bestreiten“, sagte der Rosenheimer, der den Hut schnell wieder abnahm und den geschichtsträchtigen Puck an die Wand steckte.

Für deutsche Fans, die von Donnerstag auf Freitag nicht viel schlafen wollen: Das nächste Spiel startet in der Nacht auf Freitag um 3:30 Uhr (MEZ). Vielleicht darf Grubauer dann den nächten Puck einrahmen. Sollte Seattle in der ersten Runde rausfliegen, steht ihm die Möglichkeit an der Teilnahme bei der Weltmeisterschaft offen. (ank)