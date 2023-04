Huskies-Gegner Bad Nauheim: Bick zieht es nach Krefeld, Köhler nach Augsburg

Von: Frank Ziemke, Björn Friedrichs

Wie lange trägt er noch Rot-Weiß? Bad Nauheims Torwart Felix Bick zieht es nach Krefeld. © Fischer, Andreas

Der EC Bad Nauheim, Halbfinalgegner der Kassel Huskies in den DEL2-Playoffs, wird am Saisonende seinen Torhüter und Publikumsliebling verlieren.

Felix Bick, der mit seinen Paraden in den Duellen zwei und drei am Sonntag und Dienstag die Huskies entnervte und mitentscheidender Faktor bei den Siegen der Roten Teufel war, soll zum Liga-Konkurrenten Krefelder Pinguine wechseln.

Entsprechende Gerüchte gibt es schon länger, unter anderem berichtete die Eishockeynews über das Interesse der Rheinländer. Nach Informationen unserer Zeitung ist der Wechsel längst in trockenen Tüchern. Die Nauheimer würden damit einen der besten Schlussmänner der DEL2 verlieren. Bitter für die Mittelhessen: Im letzten Sommer hatte bereits der Wechsel von Torhüter Philipp Maurer zu den Huskies für Verstimmung gesorgt.

Generationenwechsel im Tor bahnt sich an

Im Tor der Roten Teufel scheint ein Generationenwechsel bevorzustehen. Neue Nummer eins soll Maximilian Meier sein, bislang die Nummer zwei in Kaufbeuren, mit 23 Jahren und 48 Zweitliga-Einsätzen noch recht unerfahren. Dahinter könnte der Kasseler Niklas Lunemann (20 Jahre alt) von den Kölner Haien Back-up werden.

Ziele von Bick und Köhler werfen Fragen auf

Und Bick wäre nicht der einzige Leistungsträger, der den Roten Teufeln den Rücken kehrt. Auch Offensivverteidiger Mick Köhler könnte die Kurstadt verlassen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass er zu den Augsburger Panthern geht. Bick nach Krefeld, Köhler nach Augsburg – das ist auch angesichts der Konstellationen rund um DEL-Abstieg und DEL-2-Aufstieg im Endspurt der Zweitliga-Playoffs eine brisante Ausgangslage.

Köhler wird sicher gern mit Augsburg DEL spielen, so eine Meisterschaft von Kassel oder Krefeld verhindern wollen. Bick hingegen würde sicher auch gern mit Krefeld in der ersten Liga spielen. Wie würde der Stammtorwart in einem möglichen Finale gegen die Pinguine auftreten?