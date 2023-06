Lars Reuß bleibt bei den Kassel Huskies: „Wäre woanders sicher leichter“

Von: Björn Friedrichs

Lars Reuß bleibt Stürmer der Kassel Huskies. © Fischer, Andreas

Nächstes Puzzlestück für den Kader der Kassel Huskies: Der Eishockey-Zweitligist gab bekannt, dass Stürmer Lars Reuß weiterhin das blau-weiße Trikot tragen wird.

Der 22-Jährige, der in Augsburg, Füssen, Iserlohn und Köln ausgebildet wurde, war vor der abgelaufenen Saison von DEL-2-Konkurrent Selb nach Kassel gewechselt, hatte in dem hochklassig besetzten Kader dann aber um Spielzeit kämpfen müssen.

Insgesamt 32 Pflichtspiele machte er für die Huskies, traf dabei viermal und legte ebenso viele Tore auf. 20 Mal lief er zudem für Oberliga-Kooperationspartner Hamm (sechs Tore, sieben Assists) auf. Warum also bleibt Reuß, der anderswo sicher mehr Eiszeit bekommen könnte? „Woanders wäre es sicher leichter. Aber leichte Wege machen nicht immer auch mehr Spaß. Ich will die Herausforderung annehmen“, sagt der gebürtige Memminger, der bis zum Donnerstag im Urlaub auf Sansibar weilte.

Reuß: „Möchte besser sein als vergangenes Jahr“

In der kommenden Saison möchte er sich bei den Huskies fest ins Team kämpfen. „Wir werden wieder eine super Truppe haben, viele von letzter Saison sind noch da, dazu wurden gute Verpflichtungen getätigt. Ich will weiter Spaß am Eishockey haben. Ich liebe den Sport, habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Außerdem möchte ich einfach besser sein als vergangenes Jahr.“

Ähnlich wird auch Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs in einer Mitteilung zitiert: „Wir glauben weiterhin an Lars’ Fähigkeiten und denken, dass er kommende Saison die nächsten Schritte machen wird. Er wird alle Möglichkeiten bekommen, sein Potential zu zeigen.“



Seiner Mannschaft traut Reuß dann in der DEL 2 wieder zu, ein Wörtchen an der Tabellenspitze mitzureden: „Wir werden wieder zu den Favoriten gehören, aber die Liga rüstet insgesamt richtig auf.“ (Björn Friedrichs)