Löwen am Ziel: Frankfurt ist DEL2-Meister

Die Meisterschaft in der DEL2 bleibt in Hessen: Die Löwen Frankfurt beerbten am Dienstag die Kassel Huskies und sicherten sich mit einem 5:2-Sieg den Titel in Deutschlands zweiter Eishockey-Liga.

Im sechsten Spiel der Finalserie gelang den Frankfurtern vor begeisterten 7000 Zuschauern in der Eishalle am Ratsweg der entscheidende vierte Sieg, nachdem die Steelers zuvor zwei Frankfurter Matchbälle abgewehrt hatten. Das erste Drittel hatte noch torlos geendet. Im zweiten Durchgang gingen die Gastgeber durch Maximilian Gläßl und Lukas Laub in Führung. Justin Kelly konnte für die Gäste verkürzen. Im Schlussdrittel aber waren die Südhessen nicht mehr zu stoppen. Christoph Gawlik, Brett Breitkreuz und Nils Liesegang machten alles klar, Shwan Weller konnte nur noch verkürzen.