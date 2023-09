So bereitet sich Schiedsrichter Dominic Six auf die neue DEL-2-Saison vor

Von: Björn Friedrichs

Teilen

Ab Freitag wieder als Linesman im Einsatz: Der Kasseler Dominic Six pfeift in der DEL 2, wo auch die Kassel Huskies spielen. © Jan-Malte Diekmann

Wenn die DEL 2 am Freitag in die neue Saison startet, ist auch er mit dabei: Schiedsrichter Dominic Six aus Kassel. Der Linesman spricht über die Vorbereitung und seine Lieblingsstadien.

Kassel – Die Eishockey-Saison steht in den Startlöchern. Nicht nur für die Spieler geht es am Freitag mit dem Ligabetrieb wieder los, sondern ebenso für die Schiedsrichter. Dann steht auch der Kasseler Dominic Six wieder auf dem Eis. Der 29-Jährige ist Linesman – also Linienrichter – in der DEL 2. Wie bereiten sich die Unparteiischen auf eine Saison vor?

„Der Zeitpunkt, zu dem man in die neue Saison startet, ist davon abhängig, ob man in den Playoffs gepfiffen hat oder vielleicht verletzt war“, sagt Six. Drei bis vier Wochen lasse er eine Spielzeit sacken, ehe er sich dann an das Aufbereiten und Erneuern der Ausrüstung macht: „Damit fängt die neue Saison eigentlich auch schon an.“

Im Sommer hat er sich mit seinem Schiri-Kollegen und Freund Christopher Milling fit gemacht. Trainingspläne, also Läufe und Krafttraining, wurden abgearbeitet, außerdem hat Six bei der Sportakademie Phönix in Kassel geackert. „Dort habe ich fast dasselbe Training absolviert wie die Huskies, die dort ja ebenfalls gelegentlich zu Gast sind. Es ist ganz lustig, dass man sich dort dann auch trifft und spricht“, sagt Six, der selbst mit vier Jahren erstmals beim Eishockey war. Er geht nun in seine achte DEL-2-Saison als Schiri, kennt daher nahezu alle Spieler.

Ans Schlittschuhlaufen konnte sich Six im Sommer in der Eishalle in Wabern wieder gewöhnen. Aber auch in der Schiedsrichtergruppe wurden Eiszeiten organisiert. „Das war dann immer mit etwas Fahrerei verbunden“, so Six.

Schiedsrichter in der DEL 2: Tests und Schulungen als Vorbereitung

Neben dem Körper muss auch der Kopf wieder auf Eishockey eingestellt werden. Regelfragen wurden gepaukt, beim Schiri-Lehrgang im Juli warteten Tests und Schulungen, die unter anderem vom früheren NHL-Schiedsrichter Rob Shick angeleitet wurden. „Wir hatten letztes Jahr als Schiedsrichter-Team eine grundsolide Saison auf extrem hohem Niveau und ohne gravierende Fehler. Das spricht auch dafür, wie wir in der DEL 2 und Stefan Vogl als Leiter des Schiedsrichterwesens arbeiten“, sagt Six. Der Kader in der DEL 2 sei zwar nicht besonders groß, „dafür verkörpern wir unseren Namen Team Stripes umso mehr. Wir sind eine gute Gruppe, die geschlossen zusammenarbeitet“, sagt Six.

Er selbst hatte den Durchbruch bei den Huskies einst nicht geschafft, wurde dann aber vom Kasseler Referee Carsten Lenhart angeworben, der ihn beim Training gesehen hatte. Nach dem Karriereende Lenharts war Six im vergangenen Jahr der letzte verbliebene Schiri aus Kassel.

Die abgelaufene Saison ist jetzt aber Vergangenheit. Wenn es ab Freitag wieder um Punkte geht, freut sich Six, der hauptberuflich in Kassel beim IT-Dienstleistungsunternehmen ekom21 arbeitet, vor allem auf die alten Stadien in Bad Nauheim und Crimmitschau. „Wir Schiris sind ja Skater und haben keinen Schläger in der Hand. Wenn es draußen kalt ist, der Atem gefriert und das Eis hart ist, finde ich es am besten.“ Doch auch in den modernen Arenen in Landshut und im heimischen Kassel ist er gerne im Einsatz. „Ich wohne nur vier Minuten von der Eissporthalle entfernt. Das macht den Spieltag viel angenehmer als bei einer langen Anfahrt“, sagt Six.

Einen Vorteil hätten die Huskies aber nicht, wenn er pfeift. „Man ist da doch eher strenger. Wenn ich auf das Eis gehe, ist das mein Job. Dann ist es mir egal, wo welches Team herkommt.“ Zudem ließe sein sportlicher Instinkt auch gar keine Parteilichkeit zu. Schließlich hofft Six genau wie die Huskies, vielleicht noch in die DEL aufzusteigen.

Von Björn Friedrichs