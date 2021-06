Moser und Schmidpeter verlassen die Kassel Huskies

Zwei Abgänge

+ © Dieter Schachtschneider Ryon Moser. © Dieter Schachtschneider

Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies hat zwei Abgänge zu vermelden.

Kassel – Ryon Moser, zweitbester Scorer der abgelaufenen Saison mit 65 Punkten (19 Tore, 46 Assists), wechselt innerhalb der DEL2 zu den Löwen Frankfurt. Der 29 Jahre alte Stürmer kam 2019 aus Freiburg nach Kassel, vorher spielte er in seinem Heimatland Kanada. In insgesamt 101 Spielen für die Huskies war Moser an 98 Toren beteiligt. Nun geht er für den hessischen Rivalen aufs Eis.

Und auch Marc Schmidpeter wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Kasseler Eissporthalle zuhause sein. Der Angreifer wechselt zum Oberligisten Starbulls Rosenheim. Der 26-Jährige kam im vergangenen Jahr vom EV Landshut zu den Kassel Huskies. (Maximilian Bülau)