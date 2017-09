3:4 nach Verlängerung: Huskies bleibt bei Vizemeister Bietigheim immerhin ein Punkt

Bietigheim. Sie hatten beim 3:1 nach 40 Minuten den perfekten Start schon dicht vor Augen. Dann aber hat es die Huskies doch noch erwischt.

Zwei Sekunden vor dem Ende der Verlängerung kassierten die Kasseler Eishockeycracks mit 3:4 (1:0, 2:1, 0:2 / 0:1) in Bietigheim durch Dominic Auger mit dem dritten Überzahl-Tor doch noch den K.o.

Dabei sahen die abgeklärt auftretenden Kasseler mit Mirko Pantkowski im Tor und Stürmer Phil Hungerecker, aber ohne den „Mannheimer“ Verteidiger Kevin Maginot, im Ländle nach 40 Minuten schon wie die Sieger aus. Gewiss, sie waren mit einer glücklichen Führung in die erste Pause gegangen. Nachdem „Pante“ in Unterzahl binnen 60 Sekunden drei hochkarätige Chancen von Zientek, Steingroß und Hauner vereitelt hatte, war urplötzlich Braden Pimm da. Von Hungerecker angespielt, erzielte der Kanadier aus Nahdistanz sein drittes Saisontor zum 1:0 (13.).

Die beste Chance zum Ausgleich der Steelers, die am Freitag in Frankfurt dank perfektem 5:3-Powerplay schon nach 2:25 Minuten 2:0 führten, in der Verlängerung aber noch unterlagen, verpasste dann McKnight. Sein Kracher knallte ans Gestänge (15.).

Auf der anderen Seite aber waren die Huskies mit einem Mann mehr erfolgreich: In ihrem zweiten Überzahlspiel erhöhte Jens Meilleur auf 2:0 (25.), mustergültig von Little per Querpass eingesetzt. Danach aber häuften sich die Nickeligkeiten und die Strafen für die Kasseler. Die Routiniers von Vizemeister Bietigheim ließen sich nicht lange bitten: Sommerfeld verkürzte im Powerplay mit sattem Schlagschuss zum 1:2 (35.).

Gleichwohl agierten die Kasseler weiterhin ruhig, gut geordnet und blieben effektiv. Im Kasten beeindruckte der 19 Jahre junge Pantkowski mehr und mehr die Steelers-Offensive mit seinen Paraden. Im Angriff sorgten vier Sturmreihen für viel Druck gegen die Bietigheimer, die ohne Cabana, Lukes, McPherson und Borzecki auskommen mussten. 13,2 Sekunden vor der zweiten Pause drosch Adriano Carciola den Puck aufs Tor, Steeler Brown fälschte ab und die Kasseler konnten mit einer 3:1-Führung ins Schlussdrittel starten.

Doch viel schneller als gedacht war der Vorsprung dahin: Bietigheim setzte alles auf eine Karte, erneut im Powerplay verkürzte McKnight im Nachschuss auf 2:3 (44.), und zehn Minuten vor Schluss stocherte Preibisch den Puck zum Ausgleich über die Linie. Ein Kraftakt der Steelers, der in der Verlängerung auch noch gekrönt wurde: Zwei Sekunden vor Schluss (!) besiegelte ausgerechnet Ex-Husky Dominic Auger in Überzahl mit einem Schlagschuss ins Kreuzeck doch noch die erste Niederlage der Kasseler.

Schiedsrichter: Bidoul/Vogl (Sonthofen/München).

Zuschauer: 2407

Tore: 0:1 (12:39) Pimm (Koziol, Klinge), 0:2 (24:54) Meilleur (Little, Klinge - 5:4), 1:2 (34:40) Sommerfeld (Auger, McKnight - 5:4), 1:3 (39:47) Carciola (Della Rovere, McGrath), 2:3 (43:04 McKnight (Sommerfeld, Mc-Neely - 5:4), 3:3 (49:48) Preibisch (Kelly), 4:3 (64:58) Auger (McKnight, Sommerfeld - 4:3)

Strafminuten: Bietigheim 12 +10 McNeely, Kassel 20

Von Andreas Eberle