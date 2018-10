Neuzugang für die Kassel Huskies: Stürmer Mark MacMillan kommt

Noch ein Neuer für die Huskies: Künftig trägt der kanadische Mittelstürmer Mark MacMillan das Trikot mit der Rückennummer 94.

Der 26-Jährige mit Defensivqualitäten kommt vom schwedischen Zweitligisten Tingsryds AIF, für den er in zwölf Saisonspielen ein Tor vorbereitete. Zuvor war der in Penticton (British Columbia) geborene Mac Millan unter anderem vier Jahre lang für die Universität North Dakota aktiv, bestritt eine Saison für die St. John’s Ice Caps in der American Hockey League mit sechs Toren und elf Vorlagen in 62 Spielen und sammelte für Wichita Thunder in der East Coach Hockey League in 71 Spielen insgesamt 58 Punkte (24 + 34).

Kassel Huskies: Spieler McMillan

MacMillan ist bei den Kasseler bereits ins Training eingestiegen. Er wird voraussichtlich schon am Freitag ab 19.30 Uhr im Hessenderby gegen die Löwen Frankfurt debütieren, nachdem Sam Povorozniouk wegen einer Unterkörperverletzung wohl ausfallen wird.

Rico Rossi, sportlicher Leiter der Huskies, beschreibt den Neuen als einen kompletten, bullystarken Center mit gutem Auge für seine Mitspieler. „Seine Verpflichtung gibt uns größere Optionen in der Aufstellung unseres Teams, wir können so auch auf mögliche Ausfälle flexibler reagieren“, sagt Rossi.