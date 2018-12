NHL-Team ab 2021: Seattle wird wieder eine Sportstadt 

Es war im Sommer vor zehn Jahren, als 4000 Sportfans in Seattle auf die Straße gingen und protestierten. Dagegen, dass ein Team mit Sack und Pack und allen Spielern in eine andere Stadt abwandert.

Damals war es die traditionsreiche Basketballmannschaft der Super-Sonics, die kurz darauf von der Landkarte verschwand. Das komplette Inventar landete im 2000 Kilometer entfernten Oklahoma City.

Seattle, die Stadt im Nordwesten der Vereinigten Staaten, die prächtig gedeiht und die seit Jahren zu den amerikanischen Metropolen mit dem größten Wirtschaftswachstum zählt. Eine Stadt, in die der Basketballer Detlef Schrempf nach dem Ende seiner NBA-Karriere blieb und Assistenztrainer bei den Super-Sonics wurde und aus seinen Gefühlen keinen Hehl macht: „Es ist beschämend“, klagte der ehemalige deutsche Nationalspieler und gab hauptsächlich den Politikern die Schuld. Die hätten die Sonics einfach „weggegeben“. Aber er bezog auch die Menschen in der Stadt mit ein. Die hatten es abgelehnt, 260 Millionen Euro an öffentlichen Finanzmitteln in die Renovierung der Halle zu stecken, nachdem bereits der Bau neuer Stadien für den Baseball-Klub der Mariners und den Football-Klub der Seahawks mitfinanziert wurde.

Die Arena wird nun doch noch komplett modernisiert. Aber diesmal kommt das Geld aus privaten Quellen. Und es wird nicht für ein neues NBA-Team aufgewendet, sondern für ein Team in der Eishockey-Profiliga NHL. Die NHL wagt nach Abstechern in die Subtropen von Florida und in die Wüste von Arizona und Nevada abermals ein Experiment: eine Sportart in einer Gegend zu installieren, der es an der entsprechenden Tradition mangelt.

Die NHL will mit Beginn der Saison 2021/22 in die alte Basketballhalle einziehen, die bis dahin für rund 705 Millionen Euro in einen exquisiten Eispalast umgewandelt werden soll.

Doch die Investitionen für den Eishockeyklub gehen weit über die Baukosten hinaus. Allein 573 Millionen Euro kassiert die NHL als Aufnahmegebühr für das 32. Team. Die Vegas Golden Knights, die sich der Liga 2017 anschlossen, hatten noch 441 Millionen Euro zahlen müssen.

Allerdings gibt es noch keinen attraktiven Namen für die neue Mannschaft. „Wir lassen uns Zeit“, sagte Tod Leiweke, Geschäftsführer der Investorengruppe, die unter „Seattle Hockey Partners“ firmiert und von mehr als 20 Geldgebern finanziert wird. Darunter von Milliardär und Investmentmanager David Bondermann und Filmproduzent Jerry Bruckheimer. Leiweke ist ein Mann mit Erfahrung im Sportmanagement. Zu seinen Stationen gehören leitende Positionen bei den Seahawks, den NHL-Teams Vancouver Canucks, Minnesota Wild, Tampa Bay Lightning sowie den NBA-Klubs Golden State Warriors und Portland Trail Blazers.

Sein Bemühen scheint zu fruchten. Schon kurz nachdem der Zeitplan offiziell verkündet worden war, trudelten 33.000 Reservierungen für zukünftige Saisonkarten bei ihm ein.

Zudem erhöht die neue Halle unweigerlich die Chance, dass irgendwann auch wieder ein NBA-Team nach Seattle kommt. Viel hätte schon 2013 nicht gefehlt, um die defizitären Sacramento Kings von ihrem Stammsitz in Kalifornien umzutopfen, als diese zum Verkauf standen. Damals sperrte sich allerdings die Liga gegen einen Umzug. „Unser Tag wird kommen“, sagte Chris Hansen, ein Hedgefonds-Manager aus San Francisco und die treibende Kraft hinter dem Vorhaben. Aber vielleicht auch nicht. Sicher ist nur, das Seattle eine Sportstadt ist.