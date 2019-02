Nicht nur Manuel Klinge entdeckt: Trainer-Ikone Milan Mokros verabschiedet sich

Eine Institution macht Schluss: Am 16. März 2019 wird sich Milan Mokros (61), der das Jugend-Eishockey mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hat, als Cheftrainer verabschieden.

Eine Institution macht Schluss: Am 16. März wird sich Milan Mokros (61), der das Jugend-Eishockey mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hat, als Cheftrainer verabschieden. „Alle Weggefährten und Freunde sind eingeladen“, kündigt Matthias Kolodziejczak, Vorsitzender der Eishockey-Jugend Kassel (EJK), die Verabschiedung an, die um 10.30 Uhr in der Eissporthalle stattfindet. „Das wird ein emotionaler Moment mit vielen Gästen.“

Mokros beendete 1997 seine aktive Karriere als Spieler und ist seitdem Trainer der EJK. „Mit seiner Mentalität und dem schier unglaublichen Einsatz hat er unseren Sport in dieser Zeit hunderten Kindern vermittelt“, sagt Kolodziejczak. „Dabei hat er immer alle fair behandelt und das beste aus ihnen herausgeholt. Milan war und ist Vorbild für uns alle.“

Mokros hat viele Spieler ausgebildet, die es später bis in die Nationalmannschaft geschafft haben – von Manuel Klinge bis hin zu Yannik Valenti (Vancouver) und Justin Schütz, der in der vergangenen Saison in der NHL gedraftet wurde. „Milan ist unser erster Ansprechpartner in der Verbandsarbeit und der Organisation des Spielbetriebs“, sagt Kolodziejczak. „Deswegen sind wird froh, dass er uns mit seiner Erfahrung im Vorstand erhalten bleibt.“

Die EJ Kassel 89ers wollen sich schon während ihres letzten Heimspiels am 10. März (18.30 Uhr gegen Darmstadt) von ihrem Ex-Trainer verabschieden. „Am liebsten mit der Hessenmeisterschaft“, wünscht sich 89ers- Kapitän Paul Sinizin. „Für viele von uns ist Milan über all die Jahre ein zweiter Vater geworden. Deswegen freuen wir uns auf viele Gäste, um ihm Danke zu sagen.“

