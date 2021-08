Oliver Granz bleibt Teil der Huskies

23-Jähriger verlängert Vertrag

+ © Andreas Fischer Oliver Granz hat seinen Vertrag in Kassel um eine weitere Saison verlängert © Andreas Fischer

Der Nächste bitte: Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit Oliver Granz um eine weitere Saison verlängert. Das teilte der Eishockey-Zweitligist am Donnerstag mit.

Kassel – Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs zur Vertragsverlängerung: „Olli hat ein gutes erstes Jahr bei uns gehabt. Er hat sowohl als Verteidiger als auch später als Stürmer einen guten Job gemacht. Durch seine variablen Einsatzmöglichkeiten ist er ein sehr wertvoller Spieler für uns. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit ihm.“

Granz wechselte im vergangenen Sommer aus Weißwasser nach Kassel. Ausgebildet wurde er in seiner Heimat beim EV Landshut sowie in Erding und im Nachwuchs der Kölner Haie, ehe er für die Moskitos Essen in der Oberliga auflief.

Die abgelaufene Spielzeit für die Huskies war bereits die fünfte Profisaison des 23-Jährigen. Anfangs noch vermehrt in seiner gelernten Position als Verteidiger eingesetzt, agierte Granz gegen Ende der Spielzeit als Antreiber und Unruhestifter in der dritten Angriffsreihe.

Granz zu seiner Vertragsverlängerung bei den Blau-Weißen: „Für mich war recht schnell klar, dass ich in Kassel bleiben möchte. Nach dem enttäuschenden Ende der letzten Saison fühlte es sich nicht richtig an, zu einem anderen Team zu gehen.“ Er sei sehr froh, dass er von den Verantwortlichen weiterhin das Vertrauen geschenkt bekomme. Granz: „Ich freue mich auf die neue Saison, die hoffentlich wieder vor Zuschauern stattfindet.“ (Pascal Spindler)