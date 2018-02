Sieg gegen Kanada: Die Zeit war reif für etwas Großes im deutschen Eishockey

Am Ende konnte er kaum hinsehen: Deutschland hat das Eishockeywunder geschafft und Kanada bei den olympischen Spielen im Halbfinale geschlagen. Das sagt Ex-Husky Tobias Abstreiter zum Sieg.

Am Ende konnte ich nicht mehr hingucken und habe mich abgelenkt - mit dem Zusammenlegen meiner Wäsche. Als das Wunder wirklich wahr werden konnte, haben mich die Emotionen einfach übermannt. Das war brutal, und ich hatte Tränen in den Augen. Vor Freude über die Sensation, die die Jungs schaffen, aber auch vor Enttäuschung, dass ich ausgerechnet in dieser Situation nicht dabei sein konnte.

2015 haben wir die Mannschaft übernommen, und es war großartig im Team von Marco Sturm mitzuhelfen und mitzuerleben, wie diese Truppe Schritt für Schritt zusammengewachsen ist. Christian Ehrhoff, Marcel Goc, Markus Kink und Moritz Müller, der Mann mit Kasseler Vergangenheit, das sind die Korsettstangen und diejenigen, die immer voran gehen.

+ Tobias Abstreiter © picture alliance / dpa Die Jungs haben sich im Turnier von Spiel zu Spiel gesteigert. Und schon vor dem Viertelfinale gegen Schweden habe ich im Interview einer Tageszeitung gesagt, dass die Zeit reif ist, dass im deutschen Eishockey etwas Großes passiert. Ich bin total glücklich, dass mich mein gutes Gefühl nicht getrogen hat. Unglaublich, dass wir das jetzt erleben dürfen. Finale! Wir sind wirklich im Finale! Es ist einfach unfassbar.

Auch heute habe ich nie gezweifelt. Wer den Weltmeister Schweden schlägt, der kann auch Kanada schlagen. Jeder hat gesehen, mit welch riesigem und unerschütterlichem Selbstvertrauen diese Jungs aufs Eis gegangen sind. Auch nach dem 3:4 habe ich nicht gezweifelt, dass es wirklich klappen würde.

Und jetzt? Stehen wir am Sonntag um fünf Uhr auf, das muss sein bei jedem, der ein Herz fürs Eishockey hat. Notfalls muss ich mir zwei Wecker stellen. Und dann drücken wir diesen Burschen die Daumen. Sie haben es so verdient. Und sie haben das Zeug dazu, auch die Russen zu packen und Gold zu holen.

Vielleicht gelingt dann ja endlich einmal, was wir bislang selbst bei erfolgreichen Weltmeisterschaften im eigenen Land nie geschafft haben: Einen Eishockey-Boom gerade auch bei den Kindern auszulösen.

Für beides, das Finale und die Zukunft gilt: Wenn nicht jetzt, wenn dann!?

Aufgezeichnet von Gerald Schaumburg.

Unser Autor

Tobias Abstreiter (47) spielt von 1998 bis 2006 bei den Kassel Huskies, war Kapitän und bestritt 48 Länderspiele. 2002 war er bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City dabei. Seit 2015 ist er Co-Trainer des Nationalteams, seit 2014 im Trainerstab der Düsseldorfer EG. Seit Januar als Chefcoach, weil Mike Pellegrims beurlaubt wurde. Deshalb schied er beim DEB aus und sagte seine Teilnahme in Pyeongchang ab.

Das Halbfinale erlebte der Landshuter in seiner Düsseldorfer Strohwitwer-Bude - allein. Am Sonntag will er Finale gucken, dann frühstücken und um 11.30 Uhr das Training der DEG leiten.

Abstreiter ist verheiratet mit Lilly und hat zwei Söhne; Leon (20) spielt mit Onkel Peter beim Oberligisten Landshut.