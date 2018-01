Huskies-Torhüter Pantkowski kann auch für Adler Mannheim spielen

Huskies-Torhüter Mirko Pantkowski kann ab sofort auch in der DEL spielen.

Kassel. Torhüter Mirko Pantkowski ist ab sofort für den DEL2-Klub Kassel Huskies und die Adler Mannheim in der DEL spielberechtigt.

Der 19 Jahre alte Kasseler hat eine Förderlizenz der Mannheimer bis zum Saisonende erhalten, wie die Huskies am Donnerstagabend mitteilten. Bislang war Pantkowski von den Mannheimern an die Huskies ausgeliehen, ausschließlich für Kassel und per Zweitspielrecht auch für Oberligist Hannover Indians spielberechtigt.

Da aber der dritte Mannheimer Torhüter Florian Proske mit einer Adduktorenverletzung bis März ausfällt, hat der DEL-Klub Pantkowski nun bis Saisonende mit einer Förderlizenz ausgestattet.