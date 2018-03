Playoffs & Playdowns: DEL2-Favoriten müssen zittern

Was für ein Auftakt in die Playoffs der DEL2 – nicht nur für die Kassel Huskies, die 6:4 in Frankfurt gewannen. Für die wohl größte Überraschung am ersten Viertelfinal-Spieltag sorgten Crimmitschau.

Die Eispiraten besiegten den Hauptrunden-Ersten SC Riessersee auswärts mit 5:2. Doch auch in den anderen Hallen mussten die Favoriten lange zittern – und jeweils in die Verlängerung.

Die Bietigheim Steelers gewannen erst nach Overtime 5:4 gegen die Heilbronner Falken.

In Kaufbeuren sah Bad Nauheim lange Zeit wie der Sieger aus: Im Duell des Hauptrunden-Vierten gegen den Fünften führten die Hessen 2:0 und 3:2, verloren am Ende aber ebenfalls nach Verlängerung 3:4.

Für die Bad Nauheimer trafen Fredrik Widén, Noureddine Bettahar und Radek Krestan. Die Kaufbeurer Sami Blomqvist (zwei Treffer), Jonas Wolter und Philipp de Paly nach nur 50 Sekunden in der Overtime drehten die Partie zugunsten des Heimteams. Die nächsten Spiele stehen am Freitag an. Alle Infos zu den Playoffs und Playdowns hier.

DEL2 Playoffs: Viertelfinale, 1. Spiel

SC Riessersee vs. Crimmitschau 2:5

Bietigheim vs. Heilbronn 5:4 n.V.

Kaufbeuren vs. Bad Nauheim 4:3 n.V.

Frankfurt vs. Kassel 4:6

DEL2 Playdowns, erste Runde

Weißwasser vs. Bayreuth 4:3

Freiburg vs. Bad Tölz 0:3

Spieltage (best of seven): Freitag, Sonntag, 20., 23., 25., 27. März

Kassels erstes Heimspiel am Freitag

Am Dienstag in Frankfurt, am Freitag in Kassel (wir übertragen live per Ticker und Webradio): Das erste Heimspiel der Huskies in der Viertelfinal-Serie gegen die Löwen findet am Freitag statt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Tickets für die Playoffs der Huskies

