RadioHNA: Wir übertragen die Heimspiele der Kassel Huskies live

Von: Marie Klement

Werden live übertragen: die Spiele der Huskies (hier Yannik Valenti). © Andreas Fischer

Die Heimspiele der Kassel Huskies werden auch in der kommenden Saison wieder live bei RadioHNA übertragen. Mit freundlicher Unterstützung von Claar Zahnärzte aus Kassel.

Kassel – Nicht erst seit den legendären HNA-Radio- und TV-Übertragungen der Playoff-Spiele gegen Frankfurt und Bad Nauheim vor gut zehn Jahren, bei denen Tausende Huskies-Fans digital mit ihrer Mannschaft mitfieberten, gehört das Radio für viele Huskies-Anhänger an Spieltagen dazu. So können sie auch dann die Spiele verfolgen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, in die Halle zu kommen oder die Sprade-TV-Übertragung zu schauen.

Vor zehn Jahren wurde die HNA für ihre Print- und Online-Berichterstattung über die Playoffs, zu der auch das Liveradio und Livevideo zählten, mit dem Veltins Lokalsportpreis (Kategorie Crossmedia) ausgezeichnet. Es war genauso ein Ansporn, das Angebot fortzusetzen, wie die vielen lobenden Nachrichten unserer Radio-Hörer, die uns immer wieder erreichen. Und so freuen wir uns, dass es auch in dieser Saison weitergehen wird und wir live und in voller Länge von den Heimspielen berichten werden.

Möglich macht das Sponsor und Huskies-Zahnarzt Michael Claar, der die Radioübertragung auch in der neuen Saison unterstützt. Er war bereits in der vergangenen Spielzeit als Co-Kommentator dabei, wird auch jetzt wieder Fragen rund um seine Aufgabe als Team-Zahnarzt beantworten. Am Mikrofon werden auch sonst viele bekannte Stimmen sitzen. Das Radio-Team besteht sowohl aus HNA-Redakteuren als auch aus freien Mitarbeitern, die für uns die Spiele seit vielen Jahren begleiten. Und auch in dieser Saison werden voraussichtlich wieder Huskies-Spieler zu Gast im HNA-Radio sein, um von ihrer Saison und über ihre Eishockey-Leidenschaft allgemein zu berichten – und natürlich um Fragen der Hörer zu beantworten.

Radiosponsor: Claar Zahnärzte © Privat

Auch den bei vielen Zuhörern beliebten Fan-Chat wird es in dieser Saison wieder geben. Nach kostenloser Anmeldung bei unserem Radio-Anbieter Mixlr können sich die Fans wieder über das Spiel austauschen und den Kommentatoren Fragen stellen. Wir sind schon jetzt gespannt, aus welchen Ländern und Städten sich die Hörer diesmal zuschalten. Denn auch das zeigt das Radio immer wieder: Huskies-Fans gibt es auf der ganzen Welt.

Zu hören sein wird die Übertragung wie immer über HNA.de/huskies. Auch einen Liveticker von den Heimspielen wird es dort wieder geben. Wer möchte, kann sich zudem die Mixlr-App runterladen, einen Account anlegen und „radiohna“ folgen.

Übrigens: Bei der Live-Übertragung des letzten dramatischen Playoff-Spiels 2013 gegen Bad Nauheim in ausverkaufter Halle ließ uns in letzter Sekunde die Technik im Stich: Eine Sicherung sprang raus. Und das nur wenige Augenblicke vor Spielende. So wurde es kurz hektisch auf den Presseplätzen. Passiert ist das danach zum Glück nie wieder. Auch wenn es das ein oder andere Mal hitzig wurde auf dem Eis, den Rängen und an den Mikros.

