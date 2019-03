Saisonabschluss der Huskies: Meilleur kehrt heim und wird Farmer

Mit so wenigen Fans wie nie zuvor haben die Huskies einen Schlusspunkt unter ihr Eishockeyjahr 2018/19 gesetzt. Beim Saisonausklang in der Kasseler Eissporthalle gab es nur eine konkretet Nachricht: Stürmer Jens Meilleur verlässt Nordhessen und kehrt zurück nach Kanada.

Allenfalls 300 Besuchern in der Kasseler Eissporthalle wurde für die Unterstützung gedankt und ein Neubeginn zur nächsten Runde versprochen. Hoffnungen auf konkrete Neuigkeiten zur Personalperspektive für die Saison 2019/20 gab es nicht - bis auf den Abschied von Stürmer Jens Meilleur. Nach viereinhalb Spielzeiten in Nordhessen beendet der 26-Jährige seine Eishockeykarriere, kehrt nach Kanada zurück und wird Farmer - im Familienbetrieb in Manitoba.

„Die Familie braucht mich, ich bin die nächste Generation, die die Farm eines Tages weiterführen soll“, erläutert Meilleur. „Die Entscheidung fällt mir schwer, denn Eishockey war mein Leben. Gerade in der schönen Zeit hier in Kassel.“ Sein Großvater war 1955 aus Flensburg nach Nordamerika ausgewandert und hatte den Bauernhof zum Gemüseanbau begründet. Meilleur war 2014 nach Kassel gekommen. Seither hat er 279 Spiele im Huskies-Trikot bestritten und bilanziert 78 Tore und 87 Vorlagen. Zwischenzeitlich spielte er in der Saison 2016/17 auch in Nürnberg, Bayreuth und Weiden. Später gibt es hier eine Bilderstrecke zum Saisonausklang der Huskies.